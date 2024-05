Film o obleganem Sarajevu dosegel nov mejnik

Film je bil že lani premierno predvajan na Berlinalu in v Sarajevu, ob aktulanih vojnih žariščih po svetu pa po mnenju ameriškega zvezdnika le še pridobiva na veljavi.

"Gre za neverjeten primer odpornosti ljudi, ustvarjanja glasbe, drugih vrst umetnosti, umetniškega izražanja v smislu upora in nasprotovanja grozotam. Zgodba navdihuje in ima čudovito sporočilo za svet. Kot pravi Nenad (režiser) - veliko vzporednic je z aktualnimi dogodki v svetu," je povedal Matt Damon.

Film je ustvaril ameriški režiser, ki je bil v nekdanji Jugoslaviji rojen v Sloveniji, mami Srbkinji in očetu Hrvatu, poročil pa se je z Albanko. Pomemben del filma je tudi skupina U2, ki je po koncu vojne v Sarajevu odigrala koncert na stadionu Koševo pred več kot 45.000 oboževalci. Bono ga je sklenil s pozivom množici: "Je*beš preteklost, poljubite prihodnost. Živelo Sarajevo!"

"Združili so ljudi, ki so se med sabo bojevali. Prebivalce Sarajeva so po krivici oblegali, dogajale so se grozote, na koncu pa so na tem koncertu objemali svoje sovražnike," je povedal režiser in soscenarist filma Poljubite prihodnost Nenad Cicin-Sain.

"Koncert je bil izjemen. Bono je takrat ostal brez glasu. Nihče si ni predstavljal, da bo 50.000 ljudi stalo skupaj, pelo njegova besedila in pomagalo bendu. Neverjetno!" pa je navdušen Damon.

Bono pa je takrat dejal: "Pogum je posledica grožnje - to dobro opiše prebivalce Sarajeva."