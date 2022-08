Matt Smith o novi seriji Igra prestolov: Preveč je spolnosti

Matt Smith , ki bo v novi seriji House of the Dragon igral Daemona Targaryena, meni, da ima preveč vročih prizorov. Spregovoril je o eksplicitni naravi serije in kako se razlikuje od Igre prestolov. " Nekajkrat sem se vprašal: Ali res potrebujemo še en vroč prizor?" je povedal 39-letnik. " Ja, res ga, so mi odgovorili." Po njegovem mnenju je bila glavni navdih za novo serijo knjiga Ogenj in kri pisatelja Georgea R. R. Martina , ki je napisal tudi celotno serijo knjig Igra prestolov. " Vprašati se moramo, kaj sploh počnemo? Ali predstavljamo knjige ali jih spreminjamo samo zato, da bi bile prilagojene času, v katerem živimo? Mislim, da je naša naloga knjige predstaviti v resnični luči in iskreno, kot so bile napisane."

Ob omembi širjenja spolno eksplicitnih prizorov v novi seriji se je igralec nasmehnil in rekel: "Ja, nekoliko preveč jih je, če vprašate mene." A ustvarjalci obljubljajo, da bodo ti prizori nekoliko drugačni kot prizori iz Igre prestolov, kjer so bili nekateri precej nasilni in brez soglasja. Izvršna producentka Sara Hess je pojasnila, kako bo nova serija spolnost prikazala drugače: "Želim razčistiti, da v seriji ne prikazujemo spolnega nasilja. V veliko primerih tega ne storimo pred kamero, pokažemo le posledice, ki jih nosi žrtev in tudi mati storilca." Dodala je tudi, da je nekaj prizorov, kjer ženska nima veliko moči: "Ne skrivamo se pred tem, da so v prvi polovici serije naše ženske junakinje prisiljene in manipulirane s strani moških. Tega ne počnejo moški, ki jih definiramo kot posiljevalce ali nasilneže, pač pa večinoma moški, ki sicer mislijo dobro, a ne vidijo, da počnejo nekaj travmatičnega in nasilnega, ker jim sistem, v katerem živijo, to dovoljuje. To je manj očitno kot posilstvo, a je vseeno zahrbtno."