Matthew McConaughey bi skoraj zaigral v Titaniku, a ni izpolnil ene zahteve

Los Angeles, 07. 08. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 35 minutami

R. M.
Igralec Matthew McConaughey je navdušil zbrane na avdiciji za vlogo Jacka Dawsona v izjemno priljubljenem filmu Titanik. Ujela sta se tudi s Kate Winslet, ki je odigrala vlogo Rose. Filmski producent Jon Landau, ki je sodeloval pri filmu, je v knjigi opisal, kaj je šlo narobe, da je vlogo prejel Leonardo DiCaprio in ne McConaughey.

Film Titanik iz leta 1997 velja za enega bolj kultnih filmov, ki je v blagajne prinesel skoraj dve milijardi evrov dobička. K temu sta pripomogla glavna igralca - Kate Winslet v vlogi Rose in Leonardo DiCaprio, ki je zaigral Jacka. A igralski par bi kaj kmalu lahko bil drugačen.

Matthew McConaughey bi skoraj zaigral Jacka v Titaniku. FOTO: Profimedia

Na avdiciji za vlogo Jacka je bil namreč tudi Matthew McConaughey. Kot je v posthumni knjigi zapisal filmski producent Jon Landau, ki je sodeloval pri filmu, sta se Kate in Matthew odlično ujela pred kamero. "Kate je bila očarana nad Matthewom, njegovo prezenco in šarmom. Prizor je odigral z močnim naglasom," je dejal.

Tudi režiser filma James Cameron je bil zadovoljen z njegovo izvedbo, ga pa je prosil, naj v drugem poskusu še spremeni naglas. Po Landauvih besedah je McConaughey na to odvrnil: "Ne. To je bilo zelo dobro. Hvala!" Kot je dodal Landau, je igralca zavrnitev želje režiserja bržkone stala vloge v kultnem filmu.

McConaughey je pred časom sicer priznal, da si je zelo želel vloge v omenjenem filmu. "Bil sem na avdiciji. Res sem si želel vloge, v bistvu sva bila s Kate skupaj na avdiciji. Iz avdicije sem odkorakal zelo samozavestno, nato pa sem izvedel, da me niso izbrali," je dejal. Da se je izkazal na avdiciji, je priznala tudi Winslet, ki pa je dodala, da bi bil Jack v njegovi upodobitvi precej drugačen.

Preberi še Matthew McConaughey si je nadvse želel igrati v Titaniku

Kot je leta 2022 povedal Cameron, je sicer tudi DiCaprio na avdiciji navdušil zbrane. "Kate je kar zažarela. Temni oblaki so se razmaknili in sončni žarek je obsijal Jacka," je tedaj Cameron dejal za GQ. V tistem trenutku se je tudi sam namreč odločil, da je DiCaprio prava izbira.

