Matthew Perry zavrnil scenarij, v katerem naj bi Chandler prevaral Monico

"Morala bi se pogovarjati, se smejati in se tako povezati, Chandler pa bi na koncu prevaral Monico z mojim likom," je razkrila Lisa in nadaljevala, da Perry ni bil navdušen nad prizorom in dejstvom, da bi zveza njegovega lika zašla na to pot. "Prizor smo že zvadili, le dan, preden naj bi ga posneli pred živim občinstvom, pa so mi povedali, da je šel do scenaristov in jim dejal, da mu občinstvo ne bo nikoli oprostilo, če bo prevaral Monico. In najverjetneje je imel prav," je priznala in dodala: "To bi najverjetneje spremenilo nadaljevanje serije in njegovega lika."

"Prizor je bil najprej spisan tako, da se Chandler in Monica v Vegasu skregata, ker je ona kosila z Richardom, ki ga je zaigral Tom Selleck," je za TMZ povedala Lisa in se navezala na finalni epizodi pete sezone serije, ki se imenuje The One In Vegas . Razložila je še, da se je v originalnem scenariju nato Chandler zaklepetal z eno od hotelskih delavk, ki bi jo morala zaigrati ona.

No, finalna epizoda se je na koncu zaključila tako, da sta se Chandler in Monica po prepiru pobotala in se odločila, da se poročita kar v Las Vegasu, preden si premislita, a ju prehitita Ross in Rachel. Lisa je na koncu zaigrala stevardeso, o Perryju pa je dejala: "Bila sem nova v tej industriji in vse skupaj je bilo zastrašujoče zame – zadnja epizoda pete sezone Prijateljev in prizor z Matthewom Perryjem! A počutila sem se zelo udobno, on pa je bil res prijeten in me je sprejel odprtih rok. In zelo sem se zabavala med prizorom z njim."

Strinja pa se tudi, da je bila odločitev ekipe, da prizor spremeni, pravilna: "Bila je prava odločitev, saj so imeli prizor z Rossom in Rachel, ki sta se odločila za premor v razmerju, a Monica in Chandler tega nista storila. To bi pomenilo, da je sprejel odločitev, da jo prevara, čeprav bi bila ta hipna. Občinstvo mu tega najverjetneje res ne bi oprostilo."