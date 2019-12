Novi Top Gun: prava letala, resnično letenje, čisti adrenalin

Film Maverick, ki ga številni nestrpno pričakujejo, je poleg drugega napovednika objavil tudi kratek video, ki prikazuje, kako je potekalo snemanje. Kot izpostavljajo igralci, so snemali v pravih letalih, izvajali prave manevre, izrazi, ki jih vidimo na obrazih, so resnični.

Film Top Gun: Maverick, ki je že v postprodukciji, režira Joseph Kosinski, v njem pa igra prekaljena ekipa igralcev, poleg Toma Cruisea tudi oskarjevka Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris in drugi. Producenti in igralci obljubljajo veliko, tako da so tudi pričakovanja temu primerna. Cruise glede snemanja pove, da "takšne izkušnje ne moreš ustvariti drugače, kot da snemaš v živo... Agresivno je, tega ne morete zaigrati; ne reakcij in popačenja obraza, ki jih "oblikuje" povečanje sile med manevri. Igralci so med snemanjem doživljali 7,5- do 8-krat večje sile od normalne gravitacijske."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pri snemanju so uporabili posebne kamere, ki so jih namestili na (in v) letala in omogočajo, da gledalci vidijo vse podrobnosti, ki jih drugače ni možno prikazati. Tudi drugi napovednik je pustil številne nejasnosti. O čemer večina (nas) ugiba, je skrivnostno letalo, ki se pojavi na koncu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kar se lahko domneva, je, da gre za hipersonično letalo, najverjetneje izvidniško, ki ga mora Maverick pilotirati nad sovražnim ozemljem. Po posnetku sodeč, gre mogoče za SR-72, ki ga izdeluje Lockheed Martin. Letalo naj bi sicer že prestalo določene razvojne korake, saj so v zadnjih letih sestavljali pogonski sklop, ki naj bi poganjal letalo, Lockheed Martin pa je leta 2018 rekel, da naj bi prvo letalo poletelo leta 2025. Maverick je v tem primeru imel srečo in dobil prototip, ki ga mogoče skrivajo na Območju 51?

SR-72 v teoriji lahko leti s petkrat večjo hitrostjo od zvoka. FOTO: Lockheed Martin