Mazzinijev film Izbrisana z mednarodno premiero

Festival Black Nights v Talinu poteka od 16. novembra do 2. decembra. Letos bodo na njem prikazali več kot 250 dolgometražnih in več kot 300 kratkometražnih ter animiranih filmov. Film Izbrisana bodo predvajali v tekmovalni kategoriji prvencev, ki obsega 19 filmov. Festivalsko občinstvo ga bo lahko videlo še v ponedeljek, 26. novembra, in v nedeljo, 2. decembra. Slovensko občinstvo pa si ga bo lahko premierno ogledalo prihodnje leto, 25. februarja, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v sklopu projekta Naši filmi doma.

Film Izbrisana je zgodba o samski mami Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstajata ne ona ne njen novorojenček. Je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v 90. letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice. Kaj se zgodi, če izpadeš iz sistema? Lahko te izženejo iz države, morda ti sosedje zasedejo stanovanje, ostaneš brez službe, zdravnika, celo otroka. Anino mrzlično iskanje rešitve se prelevi v napeto zgodbo, ki spotoma podrobno razišče anomalije slovenskega družbenega sistema.

Na letošnjem 21. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je protagonistka filma Judita Franković Brdar prejela vesno za najboljšo glavno žensko vlogo. Žirija je v utemeljitvi zapisala: "Igralka Judita Franković Brdar odigra lik Ane izredno rahločutno, prepričljivo, z izrazitim občutkom za emocijo, filmsko vsebino in izrečene besede. Vse omenjene elemente z unikatnim igralskim postopkom povezuje v enkratne filmske trenutke in tako razpira vso tragiko lika, da bi lahko le ta delovala na gledalca. Čeprav na začetku filma vlogo Ane zastavi prizemljeno, pa po izgubi lastne identitete oprijemljivost lika postopoma transformira v vase zazrto bitje, ujeto v brezizhoden položaj."

Film je prejel tudi vesno za najboljšo izvirno glasbo (Jura Ferina, Pavao Miholjević, Vladimir Godár), za najboljšo scenografijo (Matjaž Pavlovec) in najboljšo kostumografijo (Sanja Džeba). Film je nastal po istoimenskem romanu, ki ga je Mazzini napisal leta 2014 in je izšel pri založbi Goga. Mazzini je pisatelj in računalniški strokovnjak, prejemnik številnih nagrad, avtor scenarijev in režiser več kratkih filmov. Končal je podiplomski študij scenaristike na Univerzi Sheffield v Veliki Brritaniji in predava pisanje filmskih scenarijev. Je redni član Evropske filmske akademije.