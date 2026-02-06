Naslovnica
Film/TV

Med gosti letošnjega Berlinala tudi Pamela Anderson in Channing Tatum

Berlin, 06. 02. 2026 14.20

Avtor:
E.K. STA
Med gosti letošnjega Berlinala tudi Pamela Anderson in Channing Tatum

Igralci Pamela Anderson, Channing Tatum in Sandra Hüller bodo med gosti letošnjega mednarodnega filmskega festivala v Berlinu. Organizatorji na festivalu med drugim pričakujejo tudi Juliette Binoche, Isabelle Huppert in Calluma Turnerja. Berlinale se bo začel 12. februarja.

Pamela Anderson in Callum Turner sta zaigrala v filmu Rosebush Pruning, ki bo kot eden od filmov glavnega tekmovalnega programa na Berlinalu doživel svetovno premiero. Skupno se bo na festivalu za glavno nagrado zlati medved potegovalo 22 filmov z vsega sveta.

Pamela Anderson
Pamela Anderson
FOTO: AP

Med gosti pričakujejo tudi režiserja Seana Bakerja, ki je lani za film Anora med drugim prejel oskarja za najboljši film in režijo. V Berlinu bo imel slavnostni govor za dobitnico častnega zlatega medveda Michelle Yeoh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
FOTO: Profimedia

Na seznamu gostov je tudi britanska glasbenica Charli XCX, ki bo na festivalu predstavljala satiro o glasbeni industriji The Moment. Na rdeči preprogi med drugim pričakujejo še igralko Amando Seyfried, pisateljico Siri Hustvedt in igralca Ethana Hawkeja.

Charli XCX
Charli XCX
FOTO: AP

Berlinale bo potekal med 12. in 22. februarjem. Mednarodni žiriji glavnega tekmovalnega programa bo predsedoval režiser Wim Wenders, znan po klasikah, kot so Pariz, Teksas in Nebo nad Berlinom.

