Med gosti letošnjega Berlinala tudi Pamela Anderson in Channing Tatum

Pamela Anderson in Callum Turner sta zaigrala v filmu Rosebush Pruning, ki bo kot eden od filmov glavnega tekmovalnega programa na Berlinalu doživel svetovno premiero. Skupno se bo na festivalu za glavno nagrado zlati medved potegovalo 22 filmov z vsega sveta.
Med gosti pričakujejo tudi režiserja Seana Bakerja, ki je lani za film Anora med drugim prejel oskarja za najboljši film in režijo. V Berlinu bo imel slavnostni govor za dobitnico častnega zlatega medveda Michelle Yeoh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Na seznamu gostov je tudi britanska glasbenica Charli XCX, ki bo na festivalu predstavljala satiro o glasbeni industriji The Moment. Na rdeči preprogi med drugim pričakujejo še igralko Amando Seyfried, pisateljico Siri Hustvedt in igralca Ethana Hawkeja.
Berlinale bo potekal med 12. in 22. februarjem. Mednarodni žiriji glavnega tekmovalnega programa bo predsedoval režiser Wim Wenders, znan po klasikah, kot so Pariz, Teksas in Nebo nad Berlinom.
