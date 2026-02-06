Med gosti letošnjega Berlinala tudi Pamela Anderson in Channing Tatum

Pamela Anderson in Callum Turner sta zaigrala v filmu Rosebush Pruning, ki bo kot eden od filmov glavnega tekmovalnega programa na Berlinalu doživel svetovno premiero. Skupno se bo na festivalu za glavno nagrado zlati medved potegovalo 22 filmov z vsega sveta.

Pamela Anderson FOTO: AP

Med gosti pričakujejo tudi režiserja Seana Bakerja, ki je lani za film Anora med drugim prejel oskarja za najboljši film in režijo. V Berlinu bo imel slavnostni govor za dobitnico častnega zlatega medveda Michelle Yeoh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Michelle Yeoh FOTO: Profimedia

Na seznamu gostov je tudi britanska glasbenica Charli XCX, ki bo na festivalu predstavljala satiro o glasbeni industriji The Moment. Na rdeči preprogi med drugim pričakujejo še igralko Amando Seyfried, pisateljico Siri Hustvedt in igralca Ethana Hawkeja.

Charli XCX FOTO: AP