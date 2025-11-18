Svetli način
Med nominiranci za evropske filmske nagrade prvič trije slovenski filmi

Ljubljana, 18. 11. 2025 19.24 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , E.M.
Evropska filmska akademija je razglasila nominirance za evropske filmske nagrade, med katerimi so tudi trije slovenski filmi, kar je prvič v zgodovini slovenskega filma. Nominirani so celovečerec Kaj ti je, deklica, animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta ter dokumentarec Fiume o Morte!.

V kategoriji celovečernih igranih filmov za najboljši prvenec je nominirana režiserka Urška Djukić s filmom Kaj ti je, deklica, v kategoriji animiranih filmov za najboljši celovečerni animirani film in najboljši evropski film Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašše in Jean-Clauda Rozeca ter v kategoriji za najboljši dokumentarni in najboljši evropski film slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića Fiume o Morte!. Djukić je leta 2022 v kategoriji kratkih filmov za kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje že prejela evropsko filmsko nagrado za najboljši film.

Film Kaj ti je deklica
Film Kaj ti je deklica FOTO: Spok Films

Zgodbe iz čarobnega vrta so nastale v slovensko-češko-slovaški in francoski koprodukciji. So rezultat enakovrednega sodelovanja produkcijskih hiš Maurfilm s Češke, slovaške Artichoke, ZVVIKS iz Slovenije in francoske Vivement Lundi! Slovenski režiser Vidmar je ob nominaciji povedal, da je nominacija zanj pomembno priznanje in spodbuda za prihodnje projekte ter motivacija za nadaljnje ustvarjanje vsebin, ki prispevajo k pozitivnim premikom.

Zgodbe iz čarobnega vrta
Zgodbe iz čarobnega vrta FOTO: Maur film

Fiume o morte! hrvaškega scenarista in režiserja Igorja Bezinovića je nekonvencionalni dokumentarec, ki tematizira zgodovinski dogodek, v katerem je italijanski pesnik in fašist Gabriele D'Annunzio pred približno sto leti zavzel mesto Reka. Koproducent je slovenski produkcijski studio Nosorogi. Julij Zornik je pri filmu sodeloval kot oblikovalec zvoka, Gregor Božič se podpisuje pod filmsko fotografijo.

Fiume o morte!
Fiume o morte! FOTO: SFC

Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je povedala, da letošnje nominacije za evropske filmske nagrade potrjujejo, da slovenski film sodi v sam vrh evropske filmske umetnosti. Izrazila je tudi prepričanje, da to dokazuje velik napredek slovenskega filmskega ustvarjanja, ki pa je bil mogoč le z vztrajnim izboljševanjem pogojev, v katerih nastajajo slovenski filmi.

"Na Slovenskem filmskem centru smo na ta dosežek izjemno ponosni in upamo, da bodo naši ustvarjalci januarja, po letu 2022, ponovno prejeli nagrado za najboljši film," je besede Bučar Slovenski filmski center navedel v sporočilu za javnost.

Podelitev evropskih filmskih nagrad bo 17. januarja 2026 v Berlinu.

slovenski film evropske nagrade nominacije
