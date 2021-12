Med nominiranci za zlati globus tudi Lady Gaga, Leonardo DiCaprio in Nicole Kidman

Za najboljši glasbeni film ali komedijo so nominirani Cyrano, Don't Look Up, Licorice Pizza, Tick, Tick... Boom! , in Zgodba z zahodne strani .

Za najboljšo moško filmsko vlogo v filmskih dramah so nominirani Mahershala Ali, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Will Smith in Denzel Washington , za najboljšo žensko vlogo pa Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman, Lady Gaga in Kristen Stewart .

Neposredni televizijski prenos 79. podelitve nagrad zlati globus še ni zagotovljen, ker še niso rešili vprašanja premajhnega zastopstva manjšin v združenju. Za zlati globus se v kategoriji filmskih dram potegujejo Belfast, CODA, Dune: Peščeni planet, King Richard in The Power of the Dog .

Za zlati globus za režijo so nominirani Kenneth Branagh za film Belfast , Jane Campion (The Power of the Dog) , Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter) , Steven Spielberg (Zgodba z zahodne strani) in Denis Villeneuve (Dune: Peščeni planet) .

Nominacije za glavno žensko vlogo v glasbenem filmu ali komediji so dobile Marion Cotillard, Alana Haim, Jennifer Lawrence, Emma Stone in Rachel Zegler , v moški kategoriji pa Leonardo DiCaprio, Peter Dinklage, Andrew Garfield, Cooper Hoffman in Anthony Ramos .

V kategoriji televizijskih filmov ali miniserij so nominacije dobili Dopesick, Impeachment: American Crime Story, Maid, Mare iz Easttowna in The Underground Railroad.

Za zlati globus v kategoriji televizijskih dramskih serij se bodo potegovali Lupin, The Morning Show, Pose, Squid Game in Succession, za najboljšo komično serijo pa The Great, Hacks, Only Murders in the Building, Reservation Dogs in Ted Lasso.

Razglasili so še druge nominirance, med njimi za najboljši film v tujem jeziku, kjer so izbrali Kupe št. 6, Drive My Car, The Hand of God, A Hero in Vzporedni materi.