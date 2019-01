Kaj pa nominacije za najslabše filme in igralske stvaritve?

Med igralkami so za najslabše tako med drugim nominirane Helen Mirren, Amber Heard, Amanda Seyfried, Jennifer Garner in Marcia Gay Harden , med igralci pa so se spomnili Johna Travolte, Brucea Willisa, Willa Ferrella, Jamieja Foxxa in celo Donalda J. Trumpa , ki je nominiran celo večkrat.

Letos bo že 39. podelili Zlate maline (Razzie Awards), za najslabše filmske dosežke, med katerimi so za najslabši film nominirani Gotti, The Happytime Murders, Holmes & Watson, Robin HoodinWinchester.

Jamie Foxx / Robin Hood Ludacris (samo glas) / Show Dogs Joel McHale / The Happytime Murders John C. Reilly / Holmes & Watson Justice Smith / Jurassic World: Fallen Kingdom

Johnny Depp (samo glas) / Sherlock Gnomes Will Ferrell / Holmes & Watson John Travolta / Gotti Donald J. Trump (igra sebe) / Death of a Nationin Fahrenheit 11/9 Bruce Willis / Death Wish

Jennifer Garner / Peppermint Amber Heard / London Fields Melissa McCarthy / The Happytime Murders and Life of the Party Helen Mirren / Winchester Amanda Seyfried / The Clapper



Najslabša igralka v stranski vlogi

Kellyanne Conway (igra sebe) / Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden / Fifty Shades Freed

Kelly Preston / Gotti

Jaz Sinclair / Slender Man

Melania Trump (igra sebe) / Fahrenheit 11/9

Najslabši par na ekranu



Kateri koli igralec ali lutke (posebej v tistih strašljivih prizorih seksa) / The Happytime Murders

Johnny Depp in njegova propadajoča kariera (dela sinhronizacije za risanke, zaboga!) / Sherlock Gnomes

Will Ferrell in John C. Reilly (sesuvata dva najbolj priljubljena literarna lika) / Holmes & Watson

Kelly Preston in John Travolta (Dobivata podobne kritike kot za Battlefield Earth) / Gotti

Donald J. Trump in njegova samoohranjajoča sitnost / Death of a Nation & Fahrenheit 11/9

Najslabši remake, "nateg" ali nadaljevanje

Death of a Nation (remake filmaHillary’s America...)

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg

Robin Hood