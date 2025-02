Med oboževalci Harryja Potterja tudi naše novinarke: 'Te knjige lahko bereš celo življenje'

Zgodbe o čarovniku Harryju Potterju po več desetletjih še vedno živijo med bralci in gledalci. Njegova zgodba je očarala tudi naše novinarke, ki so oboževalke enega najbolj znanih mojstrov čarovnij že več let. Prva knjiga Harry Potter in kamen modrosti je izšla že leta 1997, leta 2001 pa tudi film po knjižni predlogi.

Oboževalci Harryja Potterja zlahka priznajo, da so knjige o mladem čarovniku prebrali že večkrat, prav tako pa še vedno uživajo ob gledanju filmov, ki so nastali po knjižni predlogi. Tudi v naših vrstah je nekaj takšnih, ki znajo njegovo zgodbo na pamet, z njimi pa smo poklepetali, kaj jih je v zgodbi najbolj navdušilo.

"Knjige sem začela brati, ko so izšle," nam je povedala naša novinarka Katja Dobrijević, prebrala pa jih je tudi Eva Mavrič: "Knjige sem prebrala kot otrok, potem so pa prišli še filmi z zvezdniško zasedbo. Potem so me pa še filmi malo bolj osvojili."

Skupaj si filmov še nista ogledali, bosta pa to naredili čez vikend, ko bo zadnji del, ki je bil posnet v dveh delih, tudi na Kanalu A. "Zadnji del je najboljši, ker je najdaljši, najbolj temačen in največ se zgodi. Saj ne, da znava na pamet, mogoče pa bova iskali napake v filmu," nam je povedala Katja, ki je dodala, da so filmi upravičili knjige, katerih oboževalka je bila sprva: "Ja, definitivno, ampak moram pa priznati, da sem mogoče vseeno knjige večkrat prebrala kot pogledala filme – nekje enajstkrat."

"Jaz na drugi strani sem pa pogledala filme trinajstkrat in zvezdniška zasedba je tisto, kar me vedno pritegne. Res je smetana smetane angleške zvezdniške ekipe, tako da jih je treba pogledati," pa je prepričana Eva, ki je razkrila, da si je, ko je šla v času srednje šole prvič v London, zbarantala pulover, ki ima natisnjeno podobo svetinj smrti, in pižamo. Tudi Katja je imela pižamo, sicer pa ima vse slovenske knjige, angleške knjige, svojo zbirko pa si želi dopolniti še z izvodi v španščini in hrvaščini, da jih bo imela v vseh jezikih, ki jih govori. "Knjige so večne, vse ostalo pa bolj kot ne mine," je prepričana.

Potterjeva oboževalka pa je tudi novinarka Dejstev Neža Steiner, ki mu je posvetila celo tetovažo, ki je simbol svetinj smrti. "Knjige od malega, nekega dne pa sva se s sestro odločili, da bova to ovekovečili," nam je razkrila. In zakaj Harry Potter? "Jaz lahko zase govorim, da sem z njim odraščala in je bil to del sveta, ki nam ni dostopen. Ti si šel v šolo in je bila navadna, bedna šola, on je šel pa na Bradavičarko in si potem zaživel neko drugo življenje. Vedno sem bila fascinirana nad Rowlingovo, kako pri njej vsako ime nekaj pomeni, vsak kraj ima nek pomen in povezave so takšne, da ko se začneš spuščati v anale, vidiš, kako je genialna," je opisala Katja, ki je dodala, da jo je v resnici kupila tudi avtorica knjig.