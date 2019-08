Med prvimi v Benetke prispel Brad Pitt

V Benetkah se začenja 76. mednarodni filmski festival, kjer bo v tekmovalnem programu prikazanih kar 21 celovečercev, med njimi tudi Ad Astra: Pot do zvezd, v katerem je zaigral tudi zvezdnik Brad Pitt. Igralec je z ladjo že prispel do hotela blizu glavnega prizorišča, za njim pa so se zvrstile še pevka Mel B, manekenki Jasmine Sanders in Sofia Richie, veselo pa sta z ladje mahali tudi igralka Isabella Ferrariin manekenka Martha Hunt.

Festivala se bodo udeležili še mnogi drugi zvezdniki, med njimi tudi Meryl Streep, Johnny Depp, Scarlett Johansson in Robert Pattinson.