Med snemanjem serije Emily v Parizu umrl asistent režije

V sosednjih Benetkah so morali tik pred koncem prekiniti snemanje nove sezone serije Emily v Parizu. Po poročanju italijanskih medijev je v enem najbolj znanih hotelov v mestu, hotelu Danieli v neposredni bližini Trga sv. Marka, kjer naj bi snemali eno od zadnjih scen, umrl asistent režije Diego Borella.
Med snemanjem v četrtek okoli 18.30 je nenadoma omedlel. Ekipa zdravnikov ga je poskušala neuspešno oživiti z defibrilatorjem, po 45 minutah pa so ga razglasili za mrtvega. Celotno filmsko ekipo je dogodek pretresel. 47-letnik je bil rojen v Benetkah in je že vrsto let deloval v mednarodnem filmskem poslu, tudi v ZDA in Veliki Britaniji. Poleg tega je pisal pesmi, pravljice in zgodbe za otroke.
Dva dni po tragediji so s snemanjem nadaljevali, projekt pa naj bi v celoti končali do začetka filmskega festivala v Benetkah, ki se začne v sredo.
Serija Emily v Parizu govori o mladi Američanki, ki jo igra Lily Collins, in se sicer dogaja v francoski prestolnici. Nekatere nove epizode se odvijajo tudi v Italiji, tako v Rimu kot v Benetkah. Sprva naj bi snemanje v mestu na vodi trajalo do ponedeljka. V Rimu je snemanje potekalo že maja. Takrat so nastale težave, ker je istočasno potekal konklave za izvolitev novega papeža in je bilo v Vatikanu toliko ljudi, da so bili primorani več prizorov posneti na novo.
Na selitev dogajanja serije v italijansko prestolnico, kjer je glavna junakinja dobila novo zaposlitev kot vodja agencije, so se odzvali tudi v politiki. Celo francoski predsednik Emmanuel Macron se je zavzel, da se Emily vrne v Pariz. Tuja pretočna platforma, ki je podpisana pod serijo, zaenkrat še ni obelodanila, kako se bo zgodba serije nadaljevala. Peta sezona naj bi se začela pred letošnjim božičem.
