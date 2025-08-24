Med snemanjem serije Emily v Parizu umrl asistent režije

V sosednjih Benetkah so morali tik pred koncem prekiniti snemanje nove sezone serije Emily v Parizu . Po poročanju italijanskih medijev je v enem najbolj znanih hotelov v mestu, hotelu Danieli v neposredni bližini Trga sv. Marka, kjer naj bi snemali eno od zadnjih scen, umrl asistent režije Diego Borella .

Med snemanjem v četrtek okoli 18.30 je nenadoma omedlel. Ekipa zdravnikov ga je poskušala neuspešno oživiti z defibrilatorjem, po 45 minutah pa so ga razglasili za mrtvega. Celotno filmsko ekipo je dogodek pretresel. 47-letnik je bil rojen v Benetkah in je že vrsto let deloval v mednarodnem filmskem poslu, tudi v ZDA in Veliki Britaniji. Poleg tega je pisal pesmi, pravljice in zgodbe za otroke.

Dva dni po tragediji so s snemanjem nadaljevali, projekt pa naj bi v celoti končali do začetka filmskega festivala v Benetkah, ki se začne v sredo.