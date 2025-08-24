Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Med snemanjem serije Emily v Parizu umrl asistent režije

Benetke, 24. 08. 2025 11.20 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
0

V Benetkah so morali zaradi smrtnega primera na prizorišču snemanja tik pred koncem snemalnih dni prekiniti snemanje pete sezone serije Emily v Parizu. Med snemanjem v beneškem hotelu je namreč umrl 47-letni asistent režije, domnevno zaradi srčnega infarkta. Dva dni po tragediji so s snemanjem nadaljevali.

V sosednjih Benetkah so morali tik pred koncem prekiniti snemanje nove sezone serije Emily v Parizu. Po poročanju italijanskih medijev je v enem najbolj znanih hotelov v mestu, hotelu Danieli v neposredni bližini Trga sv. Marka, kjer naj bi snemali eno od zadnjih scen, umrl asistent režije Diego Borella.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med snemanjem v četrtek okoli 18.30 je nenadoma omedlel. Ekipa zdravnikov ga je poskušala neuspešno oživiti z defibrilatorjem, po 45 minutah pa so ga razglasili za mrtvega. Celotno filmsko ekipo je dogodek pretresel. 47-letnik je bil rojen v Benetkah in je že vrsto let deloval v mednarodnem filmskem poslu, tudi v ZDA in Veliki Britaniji. Poleg tega je pisal pesmi, pravljice in zgodbe za otroke.

Dva dni po tragediji so s snemanjem nadaljevali, projekt pa naj bi v celoti končali do začetka filmskega festivala v Benetkah, ki se začne v sredo.

Dva dni po tragediji so s snemanje nadaljevali.
Dva dni po tragediji so s snemanje nadaljevali. FOTO: Profimedia

Serija Emily v Parizu govori o mladi Američanki, ki jo igra Lily Collins, in se sicer dogaja v francoski prestolnici. Nekatere nove epizode se odvijajo tudi v Italiji, tako v Rimu kot v Benetkah. Sprva naj bi snemanje v mestu na vodi trajalo do ponedeljka. V Rimu je snemanje potekalo že maja. Takrat so nastale težave, ker je istočasno potekal konklave za izvolitev novega papeža in je bilo v Vatikanu toliko ljudi, da so bili primorani več prizorov posneti na novo.

Preberi še Zaradi papeževe izvolitve kaos tudi na snemanju serije Emily v Parizu

Na selitev dogajanja serije v italijansko prestolnico, kjer je glavna junakinja dobila novo zaposlitev kot vodja agencije, so se odzvali tudi v politiki. Celo francoski predsednik Emmanuel Macron se je zavzel, da se Emily vrne v Pariz. Tuja pretočna platforma, ki je podpisana pod serijo, zaenkrat še ni obelodanila, kako se bo zgodba serije nadaljevala. Peta sezona naj bi se začela pred letošnjim božičem.

Preberi še Macron: Emily mora ostati v Parizu, Emily v Rimu nima smisla
Emily v Parizu smrt benetke asistent režije
Naslednji članek

Kirsten Dunst: Zaigrala bi v Minecraftu, da bi veliko zaslužila

SORODNI ČLANKI

Priljubljena serija Emily v Parizu se seli v Benetke

Kako sta zakonca Macron navdušila ekipo serije Emily v Parizu?

Zvezdnico serije Emily v Parizu ujeli z zaročencem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110