Med tekmovalci Bara tudi fant, ki je bil odpuščen zaradi Novaka Đokovića

Luka Pavlović (27 let, Beograd)

Delal je v priljubljenem kabaret baru v Beogradu, kjer so ga odpustili po tem, ko je se je tam zabaval teniški igralec Novak Đoković. V eni od točk so namreč vsi prisotni moški na odru slekli svojo majico, on je ni (kar je bil del koreografije). Takrat naj bi mu Novak rekel, naj si jo tudi on sleče, kar je naredil in prav zato so ga nadrejeni odpustili. Nekoč se je ukvarjal s košarko, a je kariera zaradi poškodbe padla v vodo. Sam zase pravi, da je najboljši barman v Beogradu. Je srečno zaljubljen.