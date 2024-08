Medijski mogotec namerava v produkcijo Evrope in VB vložiti več milijard evrov

"Zdi se, da ima zvrst še veliko življenja," je za Financial Times povedal vodja družbe za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko Jan Koeppen . Film Deadpool & Wolverine , ki je nastal v britanskih studiih Pinewood Studios, je po vsem svetu po ocenah zaslužil že več kot 900 milijonov dolarjev (več kot 824 milijonov evrov) in s tem postavil nov rekord v prvih tednih predvajanja v kinih.

"Počutimo se, kot da smo s filmi spet v zagonu, kar je fantastično. Prepričan sem, da ljudje spet hodijo v kino in še posebej uživajo v naših filmih," je dodal Koeppen.

Združeno kraljestvo je za Disney pomembno produkcijsko središče, saj je podjetje v zadnjih petih letih tam porabilo približno 3,5 milijarde dolarjev (3,2 milijarde evrov). V državi so nastale nekatere kultne franšize, kot je Vojna zvezd. V prihodnje pri Disneyju načrtujejo več odmevnih projektov za Pinewood Studios, med drugim remake Sneguljčice ter filme The Fantastic Four: First Steps, The Roses in The Amateur. V pripravi je tudi nov film Vojne zvezd.

Naložbena strategija sicer sega dlje od predvajanja v kinu, saj ima pretočna storitev družbe pomembno vlogo pri širitvi podjetja v Evropi, poroča portal Variety.