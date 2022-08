Medtem ko sta se Ruža in Renata prepirali, je bila Mirjana vse bližje Milanu

Med zadnjim druženjem so se kandidatke jezile na Krunoslava in Tomislava, Milanovi kandidatki pa sta se po ogledu posnetkov z njegove domačije jezili druga na drugo. Kmet se ni vmešal, raje se je naslonil na Mirjano.

Kandidatke junakov Ljubezni na vasi so se pred zadnjim druženjem sprehodile po rdeči preprogi. Kata je povedala, da se z Branko nimata o čem pogovarjati, enakega mnenja je bila tudi Gordana. Na rdeči preprogi je še posebej uživala Nikita, ki se je veselila ogleda posnetkov, predvsem položajev kamasutre. Ines se je namenoma oblekla izzivalno, da bi si jo Krunoslav zapomnil, Irena pa se je vživela v vlogo Marilyn Monroe. Dubravka se je lepo uredila za Branka, da bi bil ponosen nanjo, Inna pa je povedala, da verjame v ljubezen na prvi pogled, kar je doživela ob Branku.

icon-expand Irena Monroe FOTO: POP TV

Anita je pozdravila gostje, nato pa so se jim pridružili njihovi junaki. Damir je voditeljici poklonil podobno verižico kot svoji Josephini, nato pa odrecitiral pesem Kušni me. Milan je prišel v svojem, kot je povedala Ruža, trmastem stilu, njeni komentarji in pričakovanja stilske spremembe so ga že malce jezili. Ivo je prišel, kot je povedala voditeljica, s pariškega tedna mode. Povedal je, da se dam boji in da bo težko zdržal v njihovi družbi. Se je pa precej dolgo objemal z Branko, ki je povedala, da se je še vredno boriti zanj.

icon-expand Ivo in Branka sta se dolgo objemala. FOTO: POP TV

Tudi Krunoslav se je uredil, njegove kandidatke pa so se mu zdele privlačne. Gordana je povedala, da se slišita vsak dan, kmet pa je poudaril, da se sliši z vsemi tremi, a so mu vse tri to tudi očitale. Tedaj je Gordana razkrila, da je prespala na njegovi domačiji, a je Krunoslav pohitel s podatkom, da je spala v svoji sobi. Tomislav je bil vesel samo svoje Stele, drugih dveh deklet sploh ni pozdravil. Branko je namignil, da so se med snemanjem zgodile stvari, ki so ga zelo pretresle, a jih ni hotel razkriti. Ljubici se je zdelo, da mu je vseeno za vse tri kandidatke, Inni pa, da se je ogrel za Dubravko.

icon-expand Tomislav je pozdravil samo Stelo. FOTO: POP TV

Vsi junaki so si nato ogledali posnetke z njihovih domačij in najprej je bil na vrsti Damir. Voditeljica je po ogledu ostala brez besed, Damir pa je pohvalil svojo izbranko, češ da je zelo potrpežljiva. Če te lastnosti ne bi imela, se morda med njima ne bi zgodilo nič, potem ko je okoli sebe postavil zid. Melita je bila mnenja, da sta si usojena, saj sta oba čudna. Nikita pa je povedala, da se ni želela boriti zanj, saj se je odločil že na začetku. Omenila je dogajanje v bazenu, v katerem sta se Damir in Josephina prepustila strastem. Dodala je še, da je izbranka vseskozi tekala za njim, česar sama nikoli ne bi storila. Na vprašanje, ali sta par, je Damir odgovoril, da o tem odloča ženska, a je Josephina želela, da bi zvezo potrdil on sam. Dodala sta še, da gradita svoj odnos, Damir pa je upal, da bi trajalo.

icon-expand Damir in Josephina nista jasno potrdla, da sta par. FOTO: POP TV

Milan je povedal, da so bili na njegovi kmetiji bolj resni, in po ogledu je bil videti zadovoljen. Ko pa je Anita omenila prepire na njegovi kmetiji, sta se Ruža in Renata začeli zmerjati. Ružo je to presenetilo, pojasnila je, da je šele zdaj videla, kako jo je njena someščanka očrnila. Renata jo je nato spomnila na Milanovo izjavo, češ da je ona lepša, nakar sta se znova začeli zmerjati. Milan pa se je ob tem zabaval: "Kar naj se zbadata." Anita ju je spomnila, da je, medtem ko se onidve prepirata, Mirjana vse bližje Milanu. Renata je ob tem izjavila, da bi bila lep par.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right