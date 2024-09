Medvedku Paddingtonu se bo v novem filmu pridružil Antonio Banderas

Hugh Bonneville, Dame Julie Walters, Madeleine Harris in Samuel Joslin se ponovno vračajo v svojih vlogah, medtem ko Emily Mortimer nadomešča Sally Hawkins kot gospa Brown.

Zgodbe britanskega avtorja Michaela Bonda o Paddingtonu, medvedku iz perujske džungle, ki nosi star klobuk, potuje v zdelanem kovčku in je oblečen v plašček, so od prvih izdaj konca 50. let doživele številne ponatise. Knjige so bile prevedene v številne jezike in prodane v desetih milijonih izvodov, uspešna pa sta bila tudi oba filma.

Paddington je nastal po resničnem plišastem medvedku, ki ga je Michael Bond kupil za svojo soprogo leta 1956 in ga poimenoval po postaji Paddington blizu njunega doma. V samo tednu dni je napisal osem zgodb o njem.