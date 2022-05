Meg Ryan po 13 letih znova v romantični komediji

V svet romantičnih komedij bo po dolgih 13 letih znova stopila ameriška igralka Meg Ryan , ki je bila nekoč nepogrešljiv del priljubljenega filmskega žanra. V prihajajočem filmu z naslovom What Happens Later bo Ryanova zaigrala ob boku igralca Davida Duchovnyja , s katerim bo uprizorila par, ki se dolgo po tem, ko je šel narazen, zopet sreča na letališču.

In kaj ustvarjalci filma obljubljajo oboževalcem romantičnih komedij? Willa (Meg Ryan) in Bill (David Duchonvy) se bosta ujeta na zasneženem letališču primorana soočiti s preteklostjo. "Le kaj se zgodi, ko se posameznika, ki sta si nekoč delila vse skrivnosti in srce, po toliko letih zopet srečata?" je zapisano v napovedniku za film.

Ryanova, ki je navduševala v klasikah, kot sta Ko je Harry srečal Sally in Čaka te pošta, se je v podobnem žanru nazadnje pojavila leta 2009, ko je zaigrala v filmu Zapusti me, če me moreš. Po tem je igralka sodelovala še pri televizijskih serijah Web Therapy in Picture Paris, leta 2015 pa je režirala film z naslovom Ithaca, v katerem je tudi zaigrala.