Meg Ryan prejela častno srce Sarajeva

Ameriška igralka Meg Ryan je na 30. Sarajevskem filmskem festivalu prejela častno srce Sarajeva, ki so ji ga podelili kot priznanje za izjemen prispevek k filmski umetnosti. 62-letnica je sicer na festivalu vodila tudi enega izmed mojstrskih tečajev, obiskovalci festivala pa so si v spremljevalnem programu lahko ogledali njeno uspešnico iz leta 1998 Čaka te pošta in njen najnovejši What Happens Later, pri katerem je podpisana kot režiserka in scenaristka.