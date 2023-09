Meg Ryan režirala romantično komedijo

Objavljen je napovednik za film 'What happens later', pod katerega se kot režiserka, scenaristka in igralka podpisuje Meg Ryan. Po pisanju filmskega portala IndieWire se zvezdnica filmov, kot sta Ko je Harry srečal Sally in Čaka te pošt@, s tokratnim projektom vrača k žanru romantične komedije.

icon-expand Meg Ryan v romantični komediji 'What happens later' FOTO: Profimedia Film temelji na gledališki igri Shooting Star Stevena Dietza. Protagonista romantične komedije sta Bill (David Duchovny) in Willa (Meg Ryan), ki čez noč ostaneta na zasneženem malem letališču. Willa z bujno domišljijo in Bill s katastrofičnimi pričakovanji se po desetletju znova znajdeta skupaj in ugotavljata, da se enako privlačita in odbijata, kot sta se nekoč. Ko razvozlata uganko skupne preteklosti in primerjata svoji življenji s sanjami, ki sta si jih nekoč delila, se začneta spraševati, ali je njuno ponovno srečanje zgolj naključje, je povzeta vsebina filma. Meg Ryan, za katero je to druga režija po filmu Ithaca iz leta 2015, v katerem je zaigrala s Tomom Hanksom, je namignila, da bo imel tokratni film klasično dinamiko z vprašanjem, bosta skupaj ali ne, še piše IndieWire. Film naj bi na filmska platna prišel oktobra.