Meg Ryan se po osmih letih vrača na velika platna

Meg Ryan in David Duchovny predstavljata novo romantično komedijo What Happens Later.

Romantična komedija What Happens Later temelji na gledališki igri Shooting Star, v kateri protagonista Bill (Duchovny) in Willa (Ryan) čez noč ostaneta na malem zasneženem letališču. Hitro ugotovita, da drug drugega enako privlačita in si gresta ob enem enako na živce kot desetletja prej.

Ryanova je dejala, da je zamisel dobila med pandemijo, ko je imela čas pisati. Ob tem je pojasnila, da vrnitev k žanru romantične komedije ni bila namerna. "To ni bila moja strategija," je dejala zvezdnica romantičnih komedij, kot sta Ko je Harry srečal Sally in Čaka te pošt@. Medtem je bilo za Duchovnyja igranje v romantični komediji nekoliko novo področje. Za omenjeni medij je povedal, da ga je film pritegnil prav zaradi Meg. Poleg tega pa je scenarij pritegnil njegovo pozornost, ker sta z Meg v vseh 103 minutah edina igralca v filmu.

"Mislim, da še nisem videl filma, v katerem sta bila v celotnem filmu samo dve osebi," je dejal in priznal, da je bil to zanj zanimiv izziv, s čimer se je strinjala tudi Meg: "Izziv je imeti samo dve osebi v filmu in vzdrževati zanimanje kogar koli. Še posebej, ker se ves čas sklicujeta na preteklost, tako da je bilo kot hoja po napeti vrvi. Lahko bi šlo zelo narobe."