Megan Fox zaljubljena med snemanjem vsakega novega filma.

37-letna igralka Megan Fox se je v začetku tedna pridružila voditeljici in igralki Drew Barrymore na klepetu v sklopu njene oddaje The Drew Barrymore Show , kjer sta se dotaknili tudi Meganinih preteklih razmerji, ki so nastala med snemanjem številnih filmskih projektov, ko je bila mlajša. "Bila sem mlada, uporniška in izredno divja, neprestano sem bežala v svet zaljubljenosti. Vsako leto sem imela novo ljubezen," je na vprašanje o nekdanjih razmerjih odgovorila Foxova.

Zvezdnica je opisala, da je bila zelo svobodnega duha, in odkrito nadaljevala: "Bila sem odvisna od zaljubljenosti in mislim, da sem v tem procesu prizadela ogromno ljudi, ki sem jim bila všeč. Dejstva, da so vame zaljubljeni, namreč v tistem obdobju nisem spoštovala," je dejala 37-letna igralka. Voditeljica Drew Barrymore je nato prosila Megan, naj podrobno opiše najhujšo stvar, ki jo je storila svojemu bivšemu, a je igralka dejala, da to ne bi bilo primerno za televizijo, je pa z gledalci delila eno izmed zgodb. "Bila sem zelo temperamentna in nekoč sem se tako razjezila na bivšega, da sem vzela kup barve in mu po stenah napisala citate Friedricha Nietzscheja. Bil je jezen zapis o tem, kako je življenje zaman in si zanič človek, zato je moral prepleskati spalnico," se je spominjala Megan.

A stvari so se spremenile, ko je postala mama. Z nekdanjim možem Brianom Austinom Greenom imata namreč tri sinove, 11-letnega Noaha Shannona, 9-letnega Bodhija Ransoma in 7-letnega Journeyja Riverja. "Ko sem dobila prvega otroka, se je nekaj v meni spremenilo ... Ugotovila sem, da ne želim ponoviti vzorca svojih staršev in njihovega odnosa z otroki. Tega sem se zavedla, ko sem postala mama in se mi je rodilo to nesebično bitje," je povedala Megan.