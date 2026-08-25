Meghan Markle umaknili iz igralske zasedbe televizijske serije

"Danes zjutraj sem izvedela, da je bila odločitev o angažiranju Meghan Markle v tretji sezoni serije The Gentlemen režiserja Guya Ritchieja preklicana. Odziv javnosti v Združenem kraljestvu je bil tako oster, da nadaljevanje projekta ni bilo več mogoče," je minulo soboto sporočila nekdanja glavna urednica revij Vanity Fair in The New Yorker Tina Brown .

Kot je nedavno poročal portal Variety, je Meghan Markle sodelovala v pogovorih o pridružitvi igralski zasedbi tretje sezone, ki pa še ni dobila uradne potrditve za snemanje. Televizijska serija je spin-off istoimenske kriminalne komedije iz leta 2019, v kateri sta nastopila Matthew McConaughey in Charlie Hunnam. Režiser Ritchie je ustvarjalec obeh projektov. Meghan Markle naj bi sicer zaigrala tudi v prihajajočem filmu Close Personal Friends režiserja Jasona Orleyja.

Vojvodinja je sicer zaslovela z vlogo Rachel Zane v sedmih sezonah televizijske serije Nepremagljivi dvojec. Imela je tudi manjši vlogi v televizijskih serijah Na kraju zločina: New York in 90210, med drugim tudi v komediji Kako se znebiti šefa? in kriminalnem trilerju Anti-Social. Med njenimi nedavnimi projekti je tudi resničnostna oddaja o življenjskem slogu z naslovom With Love, v kuharskem šovu MasterChef Avstralija pa je nastopila kot gostujoča sodnica.