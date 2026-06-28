Mel Brooks praznuje 100. rojstni dan

Mel Brooks se je kot Melvin James Kaminsky rodil 28. junija 1926 v New Yorku, v družini judovskih priseljencev iz Ukrajine. Mednarodni sloves je dosegel prav s filmskimi parodijami in komedijami. Po drugi svetovni vojni je naprej dobil službo kot bobnar v nočnih klubih, nato je začel nastopati tudi kot komik, delal je tudi na radiu in kot glavni zabaviščnik v letovišču Grossinger's Resort, preden je začel delati na televiziji, navaja mednarodna spletna podatkovna filmska baza IMdb .

Prvega oskarja si je prislužil leta 1964 za kratki film The Critic, drugega pa že čez štiri leta za scenarij za komedijo Producenta, ki jo je leta 2001 na oder postavil kot muzikal. Zanj je prejel kar 12 tonyjev. Več kot pol stoletja po oskarju za Producenta mu je ameriška akademija podelila tudi častnega oskarja za življenjsko delo. Pri 95 letih je napisal knjigo spominov.

S filmom Goreča sedla se je Brooks ponorčeval iz ameriškega vesterna, komedija Robin Hood: Možje v pajkicah je predstavila drugačen pogled na večnega junaka, v Smehu v vesolju pa si je privoščil znanstvenofantastične mojstrovine, kot so Vojna zvezd, Osmi potnik, Planet opic in Zvezdne steze.

V zasebnem življenju je oče štirih otrok. Najprej je bil poročen s Florence Baum, s katero se je ločil leta 1962. Nato je dve leti kasneje sledila poroka z igralko Anne Bancroft. V zakonu se jima je rodil sin Maximilian Michael, kasneje znan kot ameriški pisatelj Max Brooks.