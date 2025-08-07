Svetli način
Mel Gibson napoveduje dva nova filma o Jezusu

Los Angeles, 07. 08. 2025 13.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , R. M.
Komentarji
7

Ameriški filmski ustvarjalec Mel Gibson, ki se je s filmom Tvegan let po skoraj desetletju nedavno znova vrnil kot režiser, za leto 2027 napoveduje kar dva filma o Jezusu. Nastala bosta več kot dve desetletji po njegovem filmu Kristusov pasijon.

Dlje časa načrtovani film The Resurrection Of The Christ bo namreč izšel v dveh delih, je na Instagramu sporočil hollywoodski studio Lionsgate. Prvi del bo premiero doživel na veliki petek 26. marca leta 2027, drugi pa 40 dni pozneje, na Kristusov vnebohod. Gibson, ki je filma režiral in tudi sodeloval pri scenariju, je tudi takrat v vlogi Jezusa zasedel Jima Caviezela.

Mel Gibson
Mel Gibson FOTO: AP

Filma sta po pisanju nemške tiskovne agencije dpa nadaljevanje njegovega kontroverznega filma Kristusov pasijon iz leta 2004. Film o zadnjih urah Jezusovega življenja so mnogi označili kot antisemitskega, bil je deležen tudi kritik zaradi prikazovanja nasilja.

Gibson, ki je globoko veren katolik, naj bi po pisanju dpa film, posnet v hebrejščini, aramejščini in latinščini, financiral iz lastnega žepa v višini 30 milijonov dolarjev. Film je v blagajne kinematografov po svetu prinesel več kot 610 milijonov dolarjev. To je bila komercialna senzacija za film s podnapisi, ki je bil zaradi svoje brutalnosti za ogled dovoljen le odraslim.

Po poročanju revije Hollywood Reporter naj bi nadaljevanji filma začeli snemati še letos v Evropi.

Februarja je v kinematografe prišel Gibsonov film Tvegan let z igralcem Markom Wahlbergom. Skoraj deset let pa je minilo od njegovega filma Greben rešenih, za katerega je leta 2017 prejel nominacijo za oskarja za režijo. Leta 1996 je Gibson za zgodovinsko epopejo Pogumno srce prejel oskarja za režijo, pobral je tudi zlati kipec za najboljši film.

mel gibson jezus kristusov pasijon
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prince of persia
07. 08. 2025 14.50
Skisalo se mu je. Kot Tomu Cruisu
ODGOVORI
0 0
8282
07. 08. 2025 14.44
Počasi bi potrebovali kakšen film posnet po resničnih dogokih...
ODGOVORI
0 0
3320.
07. 08. 2025 14.29
-1
Tip je car.
ODGOVORI
1 2
Peni Stojanović
07. 08. 2025 14.10
+0
s pomocjo umetne inteligence iz vatikana, vsekakor
ODGOVORI
2 2
BBcc
07. 08. 2025 14.27
+0
In denarja.
ODGOVORI
1 1
4krogci
07. 08. 2025 13.52
+1
Seprav je presaltal iz akcijskokomedijskih filmov na znanstvenofantastiko oz. bolj na pripovedke oz basni!
ODGOVORI
5 4
TamauPaTapriden
07. 08. 2025 14.38
+0
Bo pa Mad Max kmalu postal dokumentarni film.
ODGOVORI
1 1
