Film/TV

Fotografije poljuba: je 70-letni Mel Gibson znova zaljubljen?

Rim, 14. 05. 2026 10.42 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A. J.
Mel Gibson in Antonella Savucci.

Hollywoodskega zvezdnika Mela Gibsona so bliskavice fotografov sredi Rima ujele v družbi novega dekleta. Gre za italijansko manekenko in igralko Antonello Salvucci; sodeč po skupnih fotografijah, pa svojega razmerja ne skrivata več. Njune skupne fotografije so v javnosti povzročile številne odzive.

Zvezdniki v času digitalnega preobilja pred javnostjo težko karkoli skrivajo dlje časa. Zato ni čudno, da so prišle na dan tudi fotografije igralca Mela Gibsona v objemu nove partnerke.

Zaljubljeni par so fotografi ujeli v objektiv sredi Rima, kjer sta se 70-letni Gibson ter 44-letna manekenka in igralka Antonella Salvucci sprehajala po prestolnici. Po poročanju tujih medijev je par večerjal v prestižni restavraciji, nato pa sta se skupaj odpravila na nočni ogled Rima. Z roko v roki in v objemu, na spletu pa je hitro zakrožila fotografija njunega poljuba.

Antonella Savucci in Mel Gibson.
FOTO: X

Zvezdnika naj bi se odpeljala do razgledne točke Zodiac, znane kot priljubljena romantična točka za pare, večer pa zaključila z obiskom turistične znamenitosti Fontane dell'Acqua Paola, kjer so kamere ujele poljub. To je prvič, da so Gibsona v javnosti opazili v družbi potencialne partnerke po decembrskem koncu njegove devetletne zveze z Rosalind Ross, s katero ima sina.

Preberi še Razšla sta se Mel Gibson in Rosalind Ross

Kljub temu Gibson zatrjuje, da je samski in da sta z Antonello zgolj dobra prijatelja.

Decembra lani je 70-letni zvezdnik potrdil razhod z dolgoletno partnerko Rosalind Ross, s katero je bil v zvezi devet let. Nekdanji par ima devetletnega sina Larsa. Poudarila sta, da razhod ni posledica spora, temveč zrele odločitve o zaključku skupnega poglavja. Ob tem ostajata osredotočena na skupno skrb za njunega sina.

Kdo je "dobra prijateljica" Gibsona?

Salvuccijeva, Italijanka iz Civitavecchie, je v domačem in mednarodnem medijskem prostoru znana kot igralka, nekdanja manekenka in voditeljica z več desetletji izkušenj v zabavni industriji. Kariero je začela kot manekenka, nato pa se je uveljavila v filmskih in televizijskih projektih tako v Italiji kot v tujini.

Antonella Salvucci.
Antonella Salvucci.
FOTO: Profimedia

Pogosto sodeluje pri kulturnih dogodkih, festivalskih projektih in mednarodnih produkcijah, zaradi česar je že vrsto let stalno prisotna v evropskem medijskem prostoru. Prepoznavna je po svojem elegantnem slogu, javnih nastopih ter povezavah z umetniškimi in modnimi krogi v Rimu.

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
14. 05. 2026 11.51
to je le ko ga za denar fehtat..
Odgovori
0 0
Žmavc
14. 05. 2026 11.29
Bravo. Tako je prav. Avto se tudi zamenja, ko postane star.
Odgovori
0 0
televizija2000
14. 05. 2026 11.27
Mel "sugar tits" Gibson ?
Odgovori
0 0
jablan
14. 05. 2026 11.26
Car
Odgovori
-1
0 1
Amor Fati
14. 05. 2026 11.25
Se danes ne morem verjet da je on oce otrok od Jodie Foster.
Odgovori
-2
0 2
Sir Oliver
14. 05. 2026 11.13
A ta star še to počne?
Odgovori
-2
1 3
jablan
14. 05. 2026 11.26
Ja eni še lohk
Odgovori
+1
1 0
Infiltrator
14. 05. 2026 10.49
Ljubezen na prvi pogled....
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
14. 05. 2026 11.02
na prvi krevet
Odgovori
-2
0 2
