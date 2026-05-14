Fotografije poljuba: je 70-letni Mel Gibson znova zaljubljen?

Zvezdniki v času digitalnega preobilja pred javnostjo težko karkoli skrivajo dlje časa. Zato ni čudno, da so prišle na dan tudi fotografije igralca Mela Gibsona v objemu nove partnerke. Zaljubljeni par so fotografi ujeli v objektiv sredi Rima, kjer sta se 70-letni Gibson ter 44-letna manekenka in igralka Antonella Salvucci sprehajala po prestolnici. Po poročanju tujih medijev je par večerjal v prestižni restavraciji, nato pa sta se skupaj odpravila na nočni ogled Rima. Z roko v roki in v objemu, na spletu pa je hitro zakrožila fotografija njunega poljuba.

Antonella Savucci in Mel Gibson. FOTO: X

Zvezdnika naj bi se odpeljala do razgledne točke Zodiac, znane kot priljubljena romantična točka za pare, večer pa zaključila z obiskom turistične znamenitosti Fontane dell'Acqua Paola, kjer so kamere ujele poljub. To je prvič, da so Gibsona v javnosti opazili v družbi potencialne partnerke po decembrskem koncu njegove devetletne zveze z Rosalind Ross, s katero ima sina.

Kljub temu Gibson zatrjuje, da je samski in da sta z Antonello zgolj dobra prijatelja. Decembra lani je 70-letni zvezdnik potrdil razhod z dolgoletno partnerko Rosalind Ross, s katero je bil v zvezi devet let. Nekdanji par ima devetletnega sina Larsa. Poudarila sta, da razhod ni posledica spora, temveč zrele odločitve o zaključku skupnega poglavja. Ob tem ostajata osredotočena na skupno skrb za njunega sina.

Kdo je "dobra prijateljica" Gibsona?

Salvuccijeva, Italijanka iz Civitavecchie, je v domačem in mednarodnem medijskem prostoru znana kot igralka, nekdanja manekenka in voditeljica z več desetletji izkušenj v zabavni industriji. Kariero je začela kot manekenka, nato pa se je uveljavila v filmskih in televizijskih projektih tako v Italiji kot v tujini.

Antonella Salvucci. FOTO: Profimedia