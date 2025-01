Mel Gibson pripravlja nadaljevanje Kristusovega pasijona. Pod scenarij filma The Resurrection of the Christ (Kristusovo vstajenje) se bo Gibson podpisal z Randallom Wallaceom, ki je med drugim spisal scenarij za Gibsonov film Pogumno srce (1995). Drama bo po Gibsonovih besedah vsebovala "nekaj norih stvari". "Če želiš povedati celotno zgodbo pravilno, je treba začeti s padlimi angeli. To pomeni, da se znajdeš v povsem drugem prostoru in drugi realnosti," je pojasnil.