Mel Gibson režiser petega dela Smrtonosnega orožja?

''Razvijal je scenarij, zelo daleč je že prišel. Nekega dne mi je dejal: 'Poslušaj, fant, če umrem, boš ti nadaljeval!' Jaz pa sem mu odgovori: 'Tiho bodi!''' je pojasnil Mel, njegovo izjavo pa so v svet ponesli angleški mediji, ki so pokrivali dogodek. ''Kasneje je res umrl, prosil me je, naj to storim, vendar v tistem času nisem rekel ničesar. To je povedal tudi ženi in v studiu ter tudi producentom. Tako, da bom režiral peti del filma!'' je še dodal.