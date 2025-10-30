Svetli način
Mel Gibson tarča kritik zaradi izbire 'Marije' v novem filmu o Jezusu

Varšava, 30. 10. 2025 09.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
R. M.
Komentarji
3

Nekateri podporniki poljske konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) se ne strinjajo z izbiro Marije v novem filmu o Jezusu. Mel Gibson, ki po več kot 20 letih od izida Kristusovega pasijona pripravlja nadaljevanje v dveh delih, je za to vlogo namreč izbral poljsko igralko Kasio Smutniak, ki javno podpira pravico žensk do splava.

Ameriški igralec in režiser Mel Gibson je z izbiro Marije za novi film Vstajenje Kristusa (The Resurrection of Christ) razburil del poljske javnosti. Izbral je namreč poljsko igralko Kasio Smutniak, ki javno podpira pravico žensk do splava.

Kasia Smutniak in Mel Gibson
Kasia Smutniak in Mel Gibson FOTO: AP

Kot poroča Independent, gre za podpornike konservativne stranke Zakon in pravičnosti (PiS), ki so pisali Gibsonovi produkcijski hiši in protestirali proti izbiri igralke. Ob tem so se po poročanju medija sklicevali tudi na kampanjo na Poljskem, ki nasprotuje strogim poljskim zakonom o splavu.

Preberi še Mel Gibson napoveduje dva nova filma o Jezusu

Gre za dlje časa načrtovani film, ki bo izšel v dveh delih. Prvi del bo premiero doživel na veliki petek, 26. marca leta 2027, drugi pa 40 dni pozneje, na Kristusov vnebohod. Jima Caviezela bo v vlogi Jezusa v novem filmu po poročanju Varietyja zamenjal Jaakko Ohtonen. Filma sta nadaljevanje Gibsonovega kontroverznega filma Kristusov pasijon iz leta 2004.

mel gibson jezus film pasijon
KOMENTARJI (3)

abcde1234
30. 10. 2025 10.18
Upam, da bo Gibson v novem filmu še močneje udaril po židih, ki so zlo človeštva.
ODGOVORI
0 0
kunccix
30. 10. 2025 10.17
+1
Zgodbice prikazane v filmu. Kaj koga briga, kdo igra, režira….. knjige o bogu, pa katerekoli so navadne pravljice, kot pravljice bratov Grimm
ODGOVORI
1 0
JOSEPH HAYDN
30. 10. 2025 09.56
+2
Zakaj pa je Kristusov pasijon kontroverzen? Znova novinarske vrednostne sodbe
ODGOVORI
2 0
