Mel Gibson tarča kritik zaradi izbire 'Marije' v novem filmu o Jezusu

Ameriški igralec in režiser Mel Gibson je z izbiro Marije za novi film Vstajenje Kristusa (The Resurrection of Christ) razburil del poljske javnosti. Izbral je namreč poljsko igralko Kasio Smutniak, ki javno podpira pravico žensk do splava.
Kot poroča Independent, gre za podpornike konservativne stranke Zakon in pravičnosti (PiS), ki so pisali Gibsonovi produkcijski hiši in protestirali proti izbiri igralke. Ob tem so se po poročanju medija sklicevali tudi na kampanjo na Poljskem, ki nasprotuje strogim poljskim zakonom o splavu.
Gre za dlje časa načrtovani film, ki bo izšel v dveh delih. Prvi del bo premiero doživel na veliki petek, 26. marca leta 2027, drugi pa 40 dni pozneje, na Kristusov vnebohod. Jima Caviezela bo v vlogi Jezusa v novem filmu po poročanju Varietyja zamenjal Jaakko Ohtonen. Filma sta nadaljevanje Gibsonovega kontroverznega filma Kristusov pasijon iz leta 2004.
