Mel Gibson tarča kritik zaradi izbire 'Marije' v novem filmu o Jezusu

Ameriški igralec in režiser Mel Gibson je z izbiro Marije za novi film Vstajenje Kristusa (The Resurrection of Christ) razburil del poljske javnosti. Izbral je namreč poljsko igralko Kasio Smutniak, ki javno podpira pravico žensk do splava.

Kasia Smutniak in Mel Gibson FOTO: AP icon-expand

Kot poroča Independent, gre za podpornike konservativne stranke Zakon in pravičnosti (PiS), ki so pisali Gibsonovi produkcijski hiši in protestirali proti izbiri igralke. Ob tem so se po poročanju medija sklicevali tudi na kampanjo na Poljskem, ki nasprotuje strogim poljskim zakonom o splavu.