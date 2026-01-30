Naslovnica
Film/TV

'Melania' na ogled tudi v Sloveniji, kako je s prodajo vstopnic?

Ljubljana, 30. 01. 2026 14.47 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
Klavdija Zver STA
Melania Trump

V kinematografih po svetu in tudi v Sloveniji bodo nocoj premierno predvajali dokumentarni film Melania o ameriški prvi dami Melanii Trump hollywoodskega režiserja Bretta Ratnerja. Film ponuja vpogled v zakulisje prve dame 20 dni pred drugo inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kljub velikim pričakovanjem in proračunu, pa zanimanje zanj ni po pričakovanjih. Kaj pa pri nas?

Dokumentarni film Melania prihaja v kinematografe. Kljub velikemu proračunu, ki ga je za produkcijo in promocijo namenil studio, pa zanimanje zanj po svetu ni doseglo pričakovanj. V resnici se je zgodilo ravno obratno. Še pred samo svetovno premiero je prodaja vstopnic borna, v enem izmed kinov v Angliji, pa naj bi za premiero uspeli prodati zgolj eno karto. Da velikega zanimanja ni, poročajo tudi ameriški mediji.

Melania Trump na premieri svojega dokumentarnega filma.
Melania Trump na premieri svojega dokumentarnega filma.
FOTO: Profimedia

Premiera je med tem že odvila v Washingtonu, ki so se je udeležili člani Trumpove vlade, med njimi minister za zdravje Robert F. Kennedy ml. in obrambni minister Pete Hegseth, opaziti pa je bilo tudi predsednika predstavniškega doma kongresa Mika Johnsona. Trump je odgovarjal na vprašanja, medtem ko je Melania, oblečena v črno Dolce & Gabbana krilo, pozirala za fotografije.

Melania in Donald Trump sta se udeležila premiere v Washingtonu.
Melania in Donald Trump sta se udeležila premiere v Washingtonu.
FOTO: Profimedia

Na vprašanje o 33,5 milijonih evrov, ki jih je Amazon namenil za film, je Trump odgovoril, da s tem ni imel nič, ker je bil to ženin projekt. Film je označil za "zelo pomembnega" in "veliko stvar".  55-letna soproga ameriškega predsednika pri filmu sodeluje tudi kot izvršna producentka.

Film bo na ogled tudi v Sloveniji. Kakšno pa je zanimanje zanj?

V ljubljanski Odiseji je današnja premiera, na kateri bodo tudi povabljeni gostje, razprodana: "Tako kot pri vsaki premieri oziroma prvi projekciji filma, smo poslali vabilo vsem iz naše adreme medijev in druge zainteresirane javnosti. Poimenskih potrditev nimamo, je bilo pa zanimanje veliko, tako da je prva projekcija razprodana." 

Premiera dokumentarca Melania v Odiseji je razprodana.
Premiera dokumentarca Melania v Odiseji je razprodana.
FOTO: Profimedia

Na naše vprašanje, kakšno je zanimanje za ogled filma v prihodnjih dneh, so odgovorili, da pričakujejo, da si bodo gledalci prišli ogledat tudi film Melania in dodali: "Ni nenavadno, da je tudi projekcija Melanie razprodana. Koliko je to zaradi edinstvenega doživetja in koliko zaradi filma samega, težko sodimo. Mi si želimo za vsak film, tudi za tega, da bo polnil dvorane."

Kdo je Melania Trump?

Nekdanja slovenska manekenka od 90. let minulega stoletja živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Njun sin Barron trenutno študira v New Yorku.

Na VOYO si lahko ogledate dokumentarni film Kdo je Melania Trump?

Režiser filmskih uspešnic, kot so Možje X: Zadnji spopad in trije filmi Ful gas, Ratner se že nekaj časa več ne loteva večjih hollywoodskih projektov. Od začetka gibanja #jaztudi ga je leta 2017 več žensk v članku v časniku Los Angeles Times obtožilo spolnih napadov iz časa 90. let minulega stoletja. Ratner je obtožbe zanikal.

Razlagalnik

Gibanje #jaztudi (v izvirniku #MeToo) je družbeno gibanje proti spolnemu nadlegovanju in spolnim napadom, ki je dobilo globalno prepoznavnost leta 2017. Gibanje spodbuja žrtve, da javno spregovorijo o svojih izkušnjah, kar je privedlo do razkritja številnih obtožb zoper vplivne posameznike v različnih industrijah, vključno s Hollywoodom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
melania trump dokumentarec film prva dama donald trump

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kunccix
30. 01. 2026 16.30
Bljak
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1921539
30. 01. 2026 16.05
saj vemo,kako je v Sevnici.Zakaj bi to hidil gledat?
Odgovori
+3
4 1
Bombardirc1
30. 01. 2026 15.55
A film prikaže tudi to kako jo je epstein predstavil trumplnu?
Odgovori
+7
9 2
Nidani
30. 01. 2026 15.52
Župnik bo zapovedal ogled, sicer greš v pekel!🤣😂
Odgovori
+4
5 1
Banion
30. 01. 2026 15.44
ne vem zakaj imam občutek kot da je njen obraz plastičen
Odgovori
+8
9 1
jank
30. 01. 2026 15.42
Bi morala povsem drugače ravnati, da bi šel tole gledat! Kako lahko gleda stran, ko mučijo in ubijajo ljudi? Kako lahko gleda stran, ko celo zapirajo in mučijo otroke? Pa kdo od tistih jo lahko gleda, ki mu občečloveške vrednote pomenijo mejo, ki se je nikjer ne sme prestopiti???
Odgovori
+9
10 1
Nidani
30. 01. 2026 15.40
Vseh pet svečkarjev se preriva za karte...🤣😂
Odgovori
+9
10 1
AlNiCo
30. 01. 2026 15.50
Bodo mastrubirali pred velikim ekranom. LOL
Odgovori
+7
8 1
Arrya
30. 01. 2026 15.39
Po mojem bo Slovenija po številu ogledov druga na svetu, ker se tukaj pri nas najde kar veliko ljudi, ki misli, da je ta ženska dejansko kaj naredila za našo državo.
Odgovori
+11
12 1
13klu?
30. 01. 2026 15.30
Uh, kakšna čast za melanijo da bomo to tudi pri nas vrteli
Odgovori
+3
5 2
JackRussell
30. 01. 2026 15.30
Kaj je premalo pozornost, denarja mislim da ima dovolj. Raje dam v dobrodelne namene kot pa da kupim karto.
Odgovori
+11
13 2
bibaleze
