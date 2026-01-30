'Melania' na ogled tudi v Sloveniji, kako je s prodajo vstopnic?

Dokumentarni film Melania prihaja v kinematografe. Kljub velikemu proračunu, ki ga je za produkcijo in promocijo namenil studio, pa zanimanje zanj po svetu ni doseglo pričakovanj. V resnici se je zgodilo ravno obratno. Še pred samo svetovno premiero je prodaja vstopnic borna, v enem izmed kinov v Angliji, pa naj bi za premiero uspeli prodati zgolj eno karto. Da velikega zanimanja ni, poročajo tudi ameriški mediji.

Melania Trump na premieri svojega dokumentarnega filma. FOTO: Profimedia

Premiera je med tem že odvila v Washingtonu, ki so se je udeležili člani Trumpove vlade, med njimi minister za zdravje Robert F. Kennedy ml. in obrambni minister Pete Hegseth, opaziti pa je bilo tudi predsednika predstavniškega doma kongresa Mika Johnsona. Trump je odgovarjal na vprašanja, medtem ko je Melania, oblečena v črno Dolce & Gabbana krilo, pozirala za fotografije.

Melania in Donald Trump sta se udeležila premiere v Washingtonu. FOTO: Profimedia

Na vprašanje o 33,5 milijonih evrov, ki jih je Amazon namenil za film, je Trump odgovoril, da s tem ni imel nič, ker je bil to ženin projekt. Film je označil za "zelo pomembnega" in "veliko stvar". 55-letna soproga ameriškega predsednika pri filmu sodeluje tudi kot izvršna producentka.

Film bo na ogled tudi v Sloveniji. Kakšno pa je zanimanje zanj?

V ljubljanski Odiseji je današnja premiera, na kateri bodo tudi povabljeni gostje, razprodana: "Tako kot pri vsaki premieri oziroma prvi projekciji filma, smo poslali vabilo vsem iz naše adreme medijev in druge zainteresirane javnosti. Poimenskih potrditev nimamo, je bilo pa zanimanje veliko, tako da je prva projekcija razprodana."

Premiera dokumentarca Melania v Odiseji je razprodana. FOTO: Profimedia

Na naše vprašanje, kakšno je zanimanje za ogled filma v prihodnjih dneh, so odgovorili, da pričakujejo, da si bodo gledalci prišli ogledat tudi film Melania in dodali: "Ni nenavadno, da je tudi projekcija Melanie razprodana. Koliko je to zaradi edinstvenega doživetja in koliko zaradi filma samega, težko sodimo. Mi si želimo za vsak film, tudi za tega, da bo polnil dvorane."

Kdo je Melania Trump?

Nekdanja slovenska manekenka od 90. let minulega stoletja živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Njun sin Barron trenutno študira v New Yorku.

Režiser filmskih uspešnic, kot so Možje X: Zadnji spopad in trije filmi Ful gas, Ratner se že nekaj časa več ne loteva večjih hollywoodskih projektov. Od začetka gibanja #jaztudi ga je leta 2017 več žensk v članku v časniku Los Angeles Times obtožilo spolnih napadov iz časa 90. let minulega stoletja. Ratner je obtožbe zanikal.