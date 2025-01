Melania Trump bo dobila dokumentarni film, sodelovala bo kot izvršna producentka.

Pod okriljem tuje pretočne platforme nastaja dokumentarec o Melanii Trump. 54-letna slovenska soproga novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa bo sodelovala kot izvršna producentka. Kot so še sporočili iz studia, so dokumentarec začeli snemati decembra. V kinematografih in na tuji pretočni platformi bo na voljo še letos.