Melania Trump: nekateri jo vidijo kot spletkarko, drugi cenijo njeno diskretnost

Melanija Knavs se je rodila 26. aprila 1970 v Novem mestu, odraščala pa je v Sevnici. Njen manekenski potencial je pri njenih rosnih 16 letih odkril slovenski fotograf Stane Jerko . In prav njegove fotografije najstnice Melanie so nekako sprožile njeno manekensko kariero.

Čeprav je nedavno izjavila, da se ne strinja z vsem, kar reče njen mož in na kakšen način komunicira z javnostjo, ga vedno podpira, mu pomaga pri političnih obveznosti in stoji ob strani. Čeprav sta na prvi pogled še vedno enotna in naklonjena, pa se Melnaia svojemu možu kdaj tudi zoperstavi. Že večkrat se je zgodilo, da se je v javnosti neopazno trudila izmakniti možu, ko jo je želel prijeti za roko.

Portret nemško-francoske mreže Arte z naslovom "Kdo je Melania Trump" prikaže njeno zgodbo o odraščanju v komunistični Jugoslaviji, obiskali so tudi njen rojstni kraj Sevnico in posneli nekdanjo družinsko hišo.

Premierno boste lahko videli, kako na Melanio in njeno pot do svetovne slave gledajo evropski kolegi: ali je res spletkarka, ki se ne znajde v središču pozornosti ali pa je simbol vrnitve k moralnim vrednotam. Politični novinar Laurence Haim jo je opazoval več let in pravi, da je resnica veliko bolj kompleksna ...