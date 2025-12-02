Melania Trump ustanovila svoje produkcijsko podjetje

Melania Trump se je v Združene države Amerike podala zaradi manekenske kariere, zdaj pa se prva ameriška dama želi uveljaviti še v Hollywoodu. Kot je prvi poročal TMZ, je Slovenka ustanovila svoje produkcijsko podjetje, prvi projekt, ki ga bo to predstavilo, pa je dokumentarni film o njenem življenju.

Prva ameriška dama, Melania Trump, stopa v Hollywood. Pred dnevi je razkrila ustanovitev lastne produkcijske hiše Muse Films, kot njihov prvi projekt pa je napovedala dokumentarni film o svojem življenju z naslovom Melania, piše TMZ. Nekdanja manekenka je novico potrdila tudi z objavo na družbenem omrežju, kjer je delila tudi kratek napovednik, v katerem je predstavila svoje novo podjetje.

Melania Trump je ustanovila svoje produkcijsko podjetje. FOTO: Profimedia icon-expand

Zanimivo je, da je bilo Muse oziroma Muza njeno skrivno ime, ki ga je uporabljala tajna služba med prvim predsedniškim mandatom njenega moža Donalda Trumpa. Dokumentarec pod režisersko taktirko Bretta Ratnerja bo gledalcem ponudil ekskluziven vpogled v življenje Melanie Trump v tednih pred predsedniško inavguracijo leta 2025. Film spremlja njene priprave na drugi vstop v Belo hišo in vrnitev v javno življenje z družino, pa tudi soočanje z vsakodnevnimi izzivi.

