Melania Trump ustanovila svoje produkcijsko podjetje

Prva ameriška dama, Melania Trump, stopa v Hollywood. Pred dnevi je razkrila ustanovitev lastne produkcijske hiše Muse Films, kot njihov prvi projekt pa je napovedala dokumentarni film o svojem življenju z naslovom Melania, piše TMZ. Nekdanja manekenka je novico potrdila tudi z objavo na družbenem omrežju, kjer je delila tudi kratek napovednik, v katerem je predstavila svoje novo podjetje.
Zanimivo je, da je bilo Muse oziroma Muza njeno skrivno ime, ki ga je uporabljala tajna služba med prvim predsedniškim mandatom njenega moža Donalda Trumpa. Dokumentarec pod režisersko taktirko Bretta Ratnerja bo gledalcem ponudil ekskluziven vpogled v življenje Melanie Trump v tednih pred predsedniško inavguracijo leta 2025. Film spremlja njene priprave na drugi vstop v Belo hišo in vrnitev v javno življenje z družino, pa tudi soočanje z vsakodnevnimi izzivi.
V njem se bosta pojavila tudi njen mož Donald in njun sin Barron. Premiera filma, ki bo nosil preprosto naslov Melania, je za ameriške kinematografe napovedana za 30. januarja 2026, nato pa bo na voljo tudi na eni od pretočnih platformah.
