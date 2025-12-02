Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Melania Trump ustanovila svoje produkcijsko podjetje

Los Angeles, 02. 12. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
18

Melania Trump se je v Združene države Amerike podala zaradi manekenske kariere, zdaj pa se prva ameriška dama želi uveljaviti še v Hollywoodu. Kot je prvi poročal TMZ, je Slovenka ustanovila svoje produkcijsko podjetje, prvi projekt, ki ga bo to predstavilo, pa je dokumentarni film o njenem življenju.

Prva ameriška dama, Melania Trump, stopa v Hollywood. Pred dnevi je razkrila ustanovitev lastne produkcijske hiše Muse Films, kot njihov prvi projekt pa je napovedala dokumentarni film o svojem življenju z naslovom Melania, piše TMZ. Nekdanja manekenka je novico potrdila tudi z objavo na družbenem omrežju, kjer je delila tudi kratek napovednik, v katerem je predstavila svoje novo podjetje.

Melania Trump je ustanovila svoje produkcijsko podjetje.
Melania Trump je ustanovila svoje produkcijsko podjetje. FOTO: Profimedia

Zanimivo je, da je bilo Muse oziroma Muza njeno skrivno ime, ki ga je uporabljala tajna služba med prvim predsedniškim mandatom njenega moža Donalda Trumpa. Dokumentarec pod režisersko taktirko Bretta Ratnerja bo gledalcem ponudil ekskluziven vpogled v življenje Melanie Trump v tednih pred predsedniško inavguracijo leta 2025. Film spremlja njene priprave na drugi vstop v Belo hišo in vrnitev v javno življenje z družino, pa tudi soočanje z vsakodnevnimi izzivi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V njem se bosta pojavila tudi njen mož Donald in njun sin Barron. Premiera filma, ki bo nosil preprosto naslov Melania, je za ameriške kinematografe napovedana za 30. januarja 2026, nato pa bo na voljo tudi na eni od pretočnih platformah.

melania trump produkcijsko podjetje film hollywood prva ameriška dama
Naslednji članek

Prvenec Ester Ivakič nagrajen na 43. filmskem festivalu v Torinu

SORODNI ČLANKI

Melania Trump predstavila praznično okrasitev Bele hiše

Melania Trump na tradicionalni 'pomilostitvi' purana navdušila z modno izbiro

Nasmejana Melania pred Belo hišo sprejela božično drevo

Se je Melania Trump z izbiro obleke na večerji poklonila slavnostnemu gostu?

Melania potolažila deklico v solzah: 'To je prava prva dama'

Melania Trump je Belo hišo pripravila za noč čarovnic

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
02. 12. 2025 14.21
+1
Dokumentarni film o njenem življenju. Se kar bojim kako napačno bo prikazana Slovenija ameriškim praznim glavam ki bodo to gledale
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
02. 12. 2025 14.35
Globalno gledano si njen "sorodnik"
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
02. 12. 2025 14.19
Ji je Trumpelj kupu
ODGOVORI
0 0
bandit1
02. 12. 2025 14.18
Film Kak omi je uspelo, pri nas pa v sodu vino, Ljubezen po domače, Ljubezen v keti, Ljubezen v garaži , kjer sem naredila izpit, Ljubezen na UE kjer so mi zameljali izpit iz ponaredka na original EU vozniško...
ODGOVORI
0 0
royayers
02. 12. 2025 14.12
+3
Cela Trumpova familija ustvarja milijone ali pa milijarde na racun predsedovanja klovna. Ampak Trump dela za ljudi, za redneckse, kakopak. LOL
ODGOVORI
3 0
Greznica
02. 12. 2025 14.11
+2
kr neki ...
ODGOVORI
2 0
galeon
02. 12. 2025 14.09
+1
Ga bo kmalu lahko rabila.
ODGOVORI
1 0
Nidani
02. 12. 2025 14.03
+4
Če ji Holywood reče ne, bo posredovala nacionalna garda...le kdo bi tvegal...ccccc
ODGOVORI
4 0
Magic-G-spot
02. 12. 2025 13.59
-3
Kaj pa pocne prva dama Musar a steje utajene dinarcke pa se base na drzavne stroske mogoce kdo ve ?
ODGOVORI
2 5
Nidani
02. 12. 2025 14.04
+3
Vem, da si zaslužil pingo s to bedasto objavo...sedaj pa pojdi pred Janezovo sliko nazaj klečat!
ODGOVORI
5 2
Dobro je
02. 12. 2025 14.27
HEhe dobra, da jim nebo slabo od vseh teh Pingo sokcev.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
02. 12. 2025 13.59
+1
Sumljivo
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
02. 12. 2025 13.47
+8
Epstein bi bil res ponosen nanjo.
ODGOVORI
8 0
Magic-G-spot
02. 12. 2025 13.58
-7
Tako kot na tvojo mamo.
ODGOVORI
0 7
Z O V
02. 12. 2025 13.58
+4
🤣🤣🤣 za Sevnico se ne zmeni 🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 0
vicente
02. 12. 2025 13.21
+5
ja in to blizu Epsteina
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385