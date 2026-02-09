Naslovnica
Film/TV

Melania zaenkrat iztržila 'le' 13,4 milijona dolarjev

New York, 09. 02. 2026 19.17

Avtor:
E.M. STA
Melania Trump

Prodaja vstopnic za ogled dokumentarnega filma Melania o prvi dami ZDA je v drugem vikendu predvajanja močno padla, poročajo ameriški mediji. Prodaja vstopnic za ogled v kinematografih je od prvega vikenda padla za 67 odstotkov na 2,4 milijona dolarjev (nekaj čez 2 milijona evrov), poroča med drugim televizija ABC.

Amazon je za pravice plačal 40 milijonov dolarjev in še 35 milijonov za trženje, po drugem vikendu naj bi bilo jasno, da bo film imel izgubo. Po dveh vikendih je zaslužil skupaj 13,4 milijona dolarjev (11,2 milijona evrov). Velja sicer, da je vikend, ko je na sporedu finale lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl, izjemno slab za vse kinematografe in filme.

Melania Trump
Melania Trump
FOTO: Profimedia

Vendar pa so v ZDA film Melania, ki so ga kritiki raztrgali, v drugem vikendu prikazali v 300 kinematografih več kot v prvem. Ameriški mediji so poročali tudi, da je Pentagon vojakom po ZDA prvi vikend "priporočil" ogled filma, kar naj bi povečalo gledanost, je poročala televizija CBS. Obrambni minister ZDA je odgovoril, da nikogar niso silili, naj si film ogleda, in zatrdil, da je čudovit.

Amazon podatkov o mednarodnem zaslužku filma, ki je na lestvici najbolj gledanih z drugega mesta v prvem vikendu padel na deseto v drugem vikendu, še ni objavil. Minuli konec tedna je deset milijonov dolarjev (8,3 milijona evrov) v Severni Ameriki zaslužil film Send Help, na drugem mestu je Solo Mio s 7,2 milijona dolarjev (6,04 milijona evrov), na tretjem pa Iron Lung s šestimi milijoni (5,03 milijona evrov).

KOMENTARJI6

tuttikaki
10. 02. 2026 08.40
....jah, težko s tako moževo propagando...ji ni usojeno.
Odgovori
+3
3 0
zelen
09. 02. 2026 20.41
smo izvedeli iz dosjejev epstein kdo je melania
Odgovori
+0
1 1
lokson
09. 02. 2026 20.31
Pa če ste vi normalni.
Odgovori
-1
0 1
bojer
09. 02. 2026 20.21
... preveč ....
Odgovori
+2
2 0
JanezNovak13
09. 02. 2026 20.21
Predlog: enostavno naj družina T pokupi vse vstopnice enega vikenda in bo najbolj gledan film vseh časov. Ampak so že zamudili vlak.
Odgovori
+4
4 0
osservatore
09. 02. 2026 20.14
Mene čudi, da je sploh kdo šel gledat in še celo plačal vstopnico.
Odgovori
+5
7 2
