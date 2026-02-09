Melania zaenkrat iztržila 'le' 13,4 milijona dolarjev

Amazon je za pravice plačal 40 milijonov dolarjev in še 35 milijonov za trženje, po drugem vikendu naj bi bilo jasno, da bo film imel izgubo. Po dveh vikendih je zaslužil skupaj 13,4 milijona dolarjev (11,2 milijona evrov). Velja sicer, da je vikend, ko je na sporedu finale lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl, izjemno slab za vse kinematografe in filme.

Vendar pa so v ZDA film Melania, ki so ga kritiki raztrgali, v drugem vikendu prikazali v 300 kinematografih več kot v prvem. Ameriški mediji so poročali tudi, da je Pentagon vojakom po ZDA prvi vikend "priporočil" ogled filma, kar naj bi povečalo gledanost, je poročala televizija CBS. Obrambni minister ZDA je odgovoril, da nikogar niso silili, naj si film ogleda, in zatrdil, da je čudovit.

Amazon podatkov o mednarodnem zaslužku filma, ki je na lestvici najbolj gledanih z drugega mesta v prvem vikendu padel na deseto v drugem vikendu, še ni objavil. Minuli konec tedna je deset milijonov dolarjev (8,3 milijona evrov) v Severni Ameriki zaslužil film Send Help, na drugem mestu je Solo Mio s 7,2 milijona dolarjev (6,04 milijona evrov), na tretjem pa Iron Lung s šestimi milijoni (5,03 milijona evrov).