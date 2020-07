Melissa Benoist že po prvi avdiciji izbrana za glavno vlogo v seriji Supergirl

Drugo sezono serijo Supergirl lahko spremljate na BRIO od ponedeljka do petka ob 20:05.

Igralka Melissa Benoist , ki je med drugim igrala tudi v seriji Glee , je premagala tekmice in postala superjunakinja. Producente je prepričala že na prvi avdiciji, kjer se je predstavila kot prva kandidatka. Tako je tri mesece kasneje, leta 2015 nastopila kot Kara Danvers, ustvarjalci pa so že napovedali snemanje šeste sezone za leto 2021.

Za odmevno vlogo, ki sledi legendarnemu Supermanu, ki ga je igral Christopher Reeves , se je potegovala tudi Claire Holt , ki je postala prepoznavna po svoji vlogi v seriji Vampirski dnevniki . Vlogo si je želela tudi Gemma Atkinson , ki se je na filmski sceni uveljavila v drami Hollyoaks iz leta 1995. Kasneje je med letoma 2011 in 2014 igrala v seriji Casualty . Vloga glavne junakinje v seriji Supergirl bi ji tako omogočila širšo prepoznavnost.

Elizabeth Lail je imela vidnejšo vlogo v fantazijski seriji Nekoč pred davnimi časi, ob tem pa igralka poudarja, da so ji fantazijske in grozljive vloge pisane na kožo. Med prepoznavnejšimi kandidatkami je bila tudi Kayla Compton, ki je sprva igrala v manj poznani seriji Making Movies, kasneje pa je postala prepoznavna po vlogi Allegre Garcia v akcijski seriji The Flash.