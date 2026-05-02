Meryl o 'sporu' z Goldie: Vedno je zamujala na set, a bila je tako simpatična

Trikratna oskarjevka Meryl Streep se je v pogovoru za Vanity Fair sprehodila po svoji bogati karieri in številnih vlogah, s katerimi se je uveljavila kot ena najboljših igralk v zgodovini Hollywooda. Med drugim se je dotaknila tudi kultne klasike Smrt ji lepo pristoji (Death Becomes Her) in 'spora', ki ga je imela s soigralko in dolgoletno prijateljico Goldie Hawn .

"Goldie je vedno zamujala na snemanje, ampak bila je tako simpatična. Jaz sem bila vedno točna in nadležna, ona pa je zamujala in se na snemanje pripeljala s svojim rdečim avtomobilom brez strehe. Najbrž je bil problem v zamujanju ravno ta, da se je na snemanje pripeljala sama," se je spominjala legendarna igralka in pri tem oponašala soigralkin znameniti smeh. "Vedno se je opravičevala in vsi smo si mislili, kako je luštkana. Ja, imela sem spor z njo, ampak imela sem jo rada. Imam jo rada, je ena od mojih prijateljic."

"Skozi leta sva se večkrat smejali ob spominjanju na ta film," je o kultni klasiki, ki se dotika vedno aktualne teme o želji po večni mladosti in lepoti, še povedala 76-letnica. "Ljudje imajo ta film zares radi. Sama sem vedno mislila, da je to dokumentarec o Beverly Hillsu," je sarkastično pripomnila igralka, ki je v filmu vstopila v čevlje igralke, obsedene z vizualno podobo, za katero bi storila vse, tudi spila napoj nesmrtnosti.