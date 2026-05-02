Film/TV

Meryl o 'sporu' z Goldie: Vedno je zamujala na set, a bila je tako simpatična

Los Angeles, 02. 05. 2026 12.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Meryl Streep in Goldie Hawn

Kljub temu da sta še danes dobri prijateljici, to ne pomeni, da med Meryl Streep in Goldie Hawn ni prišlo do nestrinjanj. Da sta imeli na snemanju filma Smrt ji lepo pristoji 'spor', je nedavno razkrila prav 76-letna Streep in javnosti zaupala, da je Hawn "vedno zamujala na set".

Trikratna oskarjevka Meryl Streep se je v pogovoru za Vanity Fair sprehodila po svoji bogati karieri in številnih vlogah, s katerimi se je uveljavila kot ena najboljših igralk v zgodovini Hollywooda. Med drugim se je dotaknila tudi kultne klasike Smrt ji lepo pristoji (Death Becomes Her) in 'spora', ki ga je imela s soigralko in dolgoletno prijateljico Goldie Hawn.

Meryl Streep in Goldie Hawn v filmu Smrt ji lepo pristoji.
FOTO: Profimedia

"Goldie je vedno zamujala na snemanje, ampak bila je tako simpatična. Jaz sem bila vedno točna in nadležna, ona pa je zamujala in se na snemanje pripeljala s svojim rdečim avtomobilom brez strehe. Najbrž je bil problem v zamujanju ravno ta, da se je na snemanje pripeljala sama," se je spominjala legendarna igralka in pri tem oponašala soigralkin znameniti smeh. "Vedno se je opravičevala in vsi smo si mislili, kako je luštkana. Ja, imela sem spor z njo, ampak imela sem jo rada. Imam jo rada, je ena od mojih prijateljic."

"Skozi leta sva se večkrat smejali ob spominjanju na ta film," je o kultni klasiki, ki se dotika vedno aktualne teme o želji po večni mladosti in lepoti, še povedala 76-letnica. "Ljudje imajo ta film zares radi. Sama sem vedno mislila, da je to dokumentarec o Beverly Hillsu," je sarkastično pripomnila igralka, ki je v filmu vstopila v čevlje igralke, obsedene z vizualno podobo, za katero bi storila vse, tudi spila napoj nesmrtnosti.

Isabella Rossellini in Bruce Willis v filmu Smrt ji lepo pristoji.
FOTO: Profimedia

V filmu je ob boku Meryl in Goldie zaigral še Bruce Willis. "Vedno je bil takšen gentleman in pripravljen za akcijo, pripravljen se je bil osmešiti. Vedno sem menila, da je čudovit," je o stanovskem kolegu, ki se zadnja leta bori z boleznijo, dejala Streep. Čeprav je bilo snemanje zaradi uporabe številnih posebnih učinkov in maske včasih naporno, igralko na to obdobje vežejo lepi spomini.

Film, ki je luč sveta ugledal leta 1992, je leta 2024 dobil tudi svojo glasbeno različico na Broadwayu, kjer navdušuje obiskovalce z vsega sveta. Meryl Streep pa medtem oboževalce navdušuje v težko pričakovanem nadaljevanju filma Hudičevka v Pradi, ki je premiero doživel tudi v slovenskih kinematografih.

