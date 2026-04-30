Film/TV

Meryl sprva zavrnila vlogo 'hudičevke', nato prosila za enkrat višjo plačo

Los Angeles, 30. 04. 2026 19.57 pred 3 minutami 1 min branja 0

E.M.
Meryl Streep

Ne. To je bil prvotni odgovor zvezdnice Meryl Streep na ponudbo za vlogo v kultni klasiki Hudičevka v Pradi. "Vedela sem, da bo film hit, zato me je zanimalo, ali bi ponudbo podvojili," je 76-letnica razkrila v nedavnem intervjuju, v katerem je razkrila tudi, da je že pred dvema desetletjema razmišljala o upokojitvi, ki se na veselje njenih oboževalcev še ni zgodila.

Trikratna oskarjevka Meryl Streep je presenetila z razkritjem, da je prvotno zavrnila vlogo urednice modne revije Mirande Priestly v kultni klasiki Hudičevka v Pradi. 76-letnica je priznala, da se je za prvotno zavrnitvijo skrival poseben načrt.

Prihodnje leto se na filmska platna vrača Hudičevka v Pradi.
FOTO: Profimedia

"Poklicali so me in mi predstavili ponudbo, jaz pa sem jih zavrnila. Vedela sem, da bo film hit, zato me je zanimalo, ali bi ponudbo podvojili," je v intervjuju razkrila legendarna hollywoodska igralka z bogatim življenjepisom. In imela je prav. "V trenutku so sprejeli. Pomislila sem, da sem potrebovala šestdeset let, da sem končno dojela, da lahko prosim za več. Čutila sem, da so me potrebovali."

Igralka je poudarila, da je bila to velika življenjska lekcija. Tik pred filmom Hudičevka v Pradi, ki je osvojil srca gledalcev, je Meryl Streep razmišljala celo o upokojitvi, a se na veselje oboževalcev za to ni odločila. Če bi leta 2006 igro res opustila, luč sveta v obliki, kot jih poznamo danes, ne bi ugledale uspešnice Mamma Mia!, Železna lady, Zgodbe iz hoste, Zamolčani dokumenti in druge.

Film Hudičevka v Pradi je po dveh desetletjih dočakal svoje težko pričakovano nadaljevanje. Film je na velika platna prišel tudi v Sloveniji.

