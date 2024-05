Meryl Streep bo v Cannesu prejela častno zlato palmo.

"Njena filmska kariera obsega skoraj pet desetletij, ustvarila je številne mojstrovine. Zato je Streepova del našega skupne domišljije, naše skupne ljubezni do filma," so zapisali organizatorji festivala.

Meryl Streep je v svoji karieri posnela vrsto sodobnih klasik, od dram, kot so Lovec na jelene, Moja Afrika in Kramer proti Kramerju, do družinskih uspešnic, kot sta Hudičevka v Pradi in Mamma Mia!. V Cannesu je bila doslej le enkrat, leta 1989, ko je prejela nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Krik v temi.

"Izjemno sem počaščena ob novici o tej prestižni nagradi. Nagrada v Cannesu je za mednarodno skupnost umetnikov vedno predstavljala najvišji dosežek v filmski umetnosti," je dejala v izjavi in dodala, da ob vseh, ki so bili počaščeni pred njo, "občuti v enaki meri tako ponižnost kov vznemirjenje".