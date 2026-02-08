Meryl Streep bo zaigrala legendarno Joni Mitchell

Glasbeni producent Clive Davis je govorice o snemanju biografskega filma potrdil na predvečer podelitve nagrad grammy, poroča britanski Guardian. Lani so v vlogi mlajše kanadske kantavtorice in slikarke Joni Mitchell omenjali igralko Anyo Taylor-Joy, pa tudi Amando Seyfried, ki je z igralko Meryl Streep zaigrala v filmih Mamma Mia!.
Režiser Cameron Crowe, ki je najbolj znan po glasbenem dramskem filmu Skoraj popularni iz leta 2000, je s tem filmskim projektom povezan že nekaj let. Leta 2023 je upal, da bo film o življenju kanadske kantavtorice in slikarke izšel že pred letom 2026. Takrat je še pojasnil, da film za razliko od nedavnih filmov o življenju Boba Dylana in Brucea Springsteena ne bo temeljil na biografski knjigi o njej, temveč na njenem življenju.
Streep je doslej za igranje v vlogi resničnih glasbenikov prejela dve nominaciji za oskarja, leta 1999 za vlogo ameriške violinistke Roberte Guaspari in leta 2016 za vlogo v filmu o ameriški sopranistki Florence Foster Jenkins.
Med skladbe avtorice Mitchell (1943), ki velja za eno najpomembnejših kantavtoric angleško govorečega sveta, sodijo Both Sides Now, A Case of You, River, The Circle Game in Big Yellow Taxi. Mitchell bo na podelitvi kanadskih nagrad juno konec marca prejela nagrado za življenjsko delo.
