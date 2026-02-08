Naslovnica
Film/TV

Meryl Streep bo zaigrala legendarno Joni Mitchell

Ottawa, 08. 02. 2026 15.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Joni Mitchell in Meryl Streep

V biografskem filmu o kanadski kantavtorici in slikarki Joni Mitchell bo glavno vlogo prevzela večkrat nagrajena ameriška filmska igralka Meryl Streep. Naslov filma, ki ga bo režiral ameriški filmski ustvarjalec Cameron Crow, še ni znan, med igralsko zasedbo pa omenjajo tudi Anyo Taylor-Joy in Amando Seyfried.

Glasbeni producent Clive Davis je govorice o snemanju biografskega filma potrdil na predvečer podelitve nagrad grammy, poroča britanski Guardian. Lani so v vlogi mlajše kanadske kantavtorice in slikarke Joni Mitchell omenjali igralko Anyo Taylor-Joy, pa tudi Amando Seyfried, ki je z igralko Meryl Streep zaigrala v filmih Mamma Mia!.

Meryl Streep bo upodobila Joni Mitchell.
Meryl Streep bo upodobila Joni Mitchell.
FOTO: Profimedia

Režiser Cameron Crowe, ki je najbolj znan po glasbenem dramskem filmu Skoraj popularni iz leta 2000, je s tem filmskim projektom povezan že nekaj let. Leta 2023 je upal, da bo film o življenju kanadske kantavtorice in slikarke izšel že pred letom 2026. Takrat je še pojasnil, da film za razliko od nedavnih filmov o življenju Boba Dylana in Brucea Springsteena ne bo temeljil na biografski knjigi o njej, temveč na njenem življenju.

Streep je doslej za igranje v vlogi resničnih glasbenikov prejela dve nominaciji za oskarja, leta 1999 za vlogo ameriške violinistke Roberte Guaspari in leta 2016 za vlogo v filmu o ameriški sopranistki Florence Foster Jenkins.

Joni Mitchell je že legendarna kantavtorica.
Joni Mitchell je že legendarna kantavtorica.
FOTO: Profimedia

Med skladbe avtorice Mitchell (1943), ki velja za eno najpomembnejših kantavtoric angleško govorečega sveta, sodijo Both Sides Now, A Case of You, River, The Circle Game in Big Yellow Taxi. Mitchell bo na podelitvi kanadskih nagrad juno konec marca prejela nagrado za življenjsko delo.

