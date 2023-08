Meryl Streep in Oprah med nagrajenci Muzeja filmske akademije

Letošnji dogodek, tretji tovrstni gala dogodek, je dobil zeleno luč tudi s strani stavkajočih cehov igralcev in pisateljev. Spomnimo, oba ceha sta v času stavke omejila, katere promocijske dejavnosti lahko izvajajo njihovi člani med trajajočimi prekinitvami dela. "Navdušeni smo, da se bomo znova zbrali na naši tretji letni akademijski muzejski gali, da bi proslavili moč, globalni vpliv in neizbrisen pomen kinematografije," je v izjavi dejala Jacqueline Stewart , direktorica in predsednica muzeja.

Zaradi stavke scenaristov in igralcev so morali med drugim preložiti letošnjo slovesno podelitev televizijskih nagrad emmy na januar 2024. Stavka je ustavila nove produkcije filmov in televizijskih oddaj, vpliva pa tudi na vse druge hollywoodske dogodke, kot so premiere in podelitve nagrad. Tako je bila ameriška televizijska akademija primorana zamakniti podelitev emmyjev v prihodnje leto. Nekaj tednov po tem, ko so mediji poročali, da slovesnosti septembra 2023 ne bo, je sedaj znano, da se bo prestavljena podelitev odvila 15. januarja prihodnje leto.