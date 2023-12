Meryl Streep podrla lasten rekord pri številu nominacij za zlate globuse

V konkurenci za 81. zlate globuse, ki jih bodo podelili 7. januarja v Los Angelesu, se je 74-letna igralka znašla skupaj z igralkami Elizabeth Debicki iz serije Krona, Abby Elliott (The Bear), Christino Ricci (Yellowjackets), J. Smith-Cameron (Nasledstvo) in Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Streepova v seriji Only Murders in the Building nastopa skupaj s Stevom Martinom in Seleno Gomez. V njej upodablja igralko Loretto Durkin, ki je igrala v muzikalu Oliverja Putnama in v tretji sezoni skupaj z njim sodeluje pri iskanju morilcev.

Od skupno 33 nominacij, ki jih je prejela, so bile štiri nominacije za televizijske projekte, kipec pa je osvojila osemkrat. Prvi zlati globus je prejela leta 1980 za film Kramer proti Kramerju.