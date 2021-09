Metka Majer: Ko ni več vprašanj, ni več novinarstva

Metka Majer ob pridružitvi informativni ekipi 24UR izpostavlja: " Ekipi 24UR se pridružujem z velikim spoštovanjem. Izjemno sem hvaležna in ponosna, da sem dobila priložnost sodelovati z njo, saj je, kot je mogoče videti že kot zunanji opazovalec, odlična. Menim, da je pri televizijskem novinarstvu najpomembnejša ekipa, brez ekipe ga ni. Želim si, upam, prepričana sem, da bomo skupaj naredili kaj dobrega. Imam velika pričakovanja, predvsem pa do tega čutim izjemno odgovornost. "

Osrednja informativna oddaja 24UR medijske hiše POP TV je že 25 let najbolj gledana informativna oddaja slovenskih televizij. Vsak dan jo spremlja skoraj vsak drugi gledalec, ki v tistem času gleda televizijo, v letu 2021 je ta delež dosegal 47 odstotkov.* Oddajo z bogatimi vsebinami in pregledom dnevnega dogajanja dopolnjujeta še najbolj gledana večerna informativna oddaja 24UR ZVEČER in 24UR POPOLDAN ter spletni medijski portal 24ur.com, najbolj obiskana spletna stran z 960.000** obiskovalci v povprečju na mesečni ravni.