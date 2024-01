Mia Farrow sporočila, da je nenadoma umrla njena sestra: Bila je najboljša med nami

Igralka Mia Farrow žaluje za svojo sestro Tiso Farrow. Kot je sporočila igralka, je njena sestra umrla nenadoma, stara pa je bila 72 let. Zvezdnica je žalostno novico potrdila na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala, da še nikoli ni spoznala bolj radodarne in ljubeče osebe, kot je bila Tisa.

OGLAS

Mia Farrow, ki je znana tudi po vlogi v filmu Rosemaryjin otrok, je na družbenem omrežju sporočila, da je nepričakovano umrla njena mlajša sestra Tisa. Stara je bila 72 let, vzrok njene smrti pa javnosti ni znan. "Če obstajajo nebesa, je nedvomno moja čudovita sestra Tisa sprejeta tja," je zapisala 78-letna igralka.

Mia Farrow s sestro Tiso in mamo Maureen FOTO: Profimedia icon-expand

"Bila je najboljša med nami-še nikoli nisem spoznala bolj radodarne in ljubeče osebe. Ljubila je življenje in se ni nikoli pritoževala. Nikoli," je še zapisala igralka in jo opisala kot čudovito sestro in predano mater sinu Jasonu in hčerki Bridget ter babico vnuku Kylorju, ki so bili luč njenega življenja.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Umrla je nenadoma v spanju. To je za vse, ki smo jo občudovali in globoko ljubili, težko obdobje," je še pripisala. Tisa, najmlajša od sedmih otrok, se je rodila v Los Angelesu v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja irski igralki Maureen O'Sullivan in avstralskemu režiserju Johnu Farrowu. Kljub zelo strogi vzgoji se je Tisa odločila, da bo kot najstnica opustila srednjo šolo in nadaljevala kariero v zabavni industriji. Ne glede na družinske povezave je Tisa leta 1970 za New York Times povedala, da je težko našla delo, preden je dobila prvo vlogo leta 1970 v filmu Homer. "Dolgo sem hodila po mestu in se preizkušala v reklamah, a nisem dobila nobene," je takrat povedala za izdajo. "Vedno bi naletel na kakšno žensko, ki me takoj ni marala, ker ji ni bila všeč moja sestra Mia," je še dodala. Čeprav je verjela, da jo je njen priimek sprva morda oviral, si je bila Tisa s svojo družino zelo blizu. "Nobena od deklet si ni podobna - ampak vse smo si všeč," je nekoč povedala o svojih treh sestrah.