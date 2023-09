Michael Caine ne razume potrebe po koordinatorjih za intimnost

Michael Caine ne razume potrebe po t. i. koordinatorjih za intimnost, ki na snemanju skrbijo, da se igralci med prizori, ki prikazujejo spolnost, počutijo dobro. "V mojih časih si samo posnel ljubezensko sceno in nadaljeval snemanje," je dejal.

Angleški igralec Michael Caine je v nedavnem intervjuju za Daily Mail podvomil o koristnosti koordinatorjev za intimnost na snemanju. "Resno? Kaj so oni? Tega v mojih časih nikoli nismo imeli," je dejal. "Hvala bogu, da sem star 90 let in ne igram več ljubimcev, to je vse, kar lahko rečem." Dodal je, da snemanja danes potekajo drugače: "V mojih časih si preprosto posnel ljubezenski prizor in nadaljeval snemanje, ne da bi se kdo vmešal. Vse se je spremenilo."

icon-expand Michael Caine FOTO: Profimedia

Koordinator za intimnost je na snemanju filmov ali televizijskih vsebin specializiran za koreografiranje in usklajevanje simuliranega spolnega odnosa, golote in drugih intimnih prizorov med igralci in produkcijo. Gre za eno izmed smernic, ki jo je pred tremi leti oblikoval Ameriški igralski ceh (Screen Actors Guild) z namenom varovanja igralcev in produkcij. Smernice so nastale, da bi izkoreninile spolne prestopke v filmski in televizijski industriji.