Michael Caine potrdil, da se pri 90 letih znova upokojuje od igralstva

Igralec Michael Caine pravi, da se je pri svojih 90 letih dokončno upokojil. Za BBC Radio 4 je v oddaji Today povedal: "Vedno govorim, da se bom upokojil. Zdaj sem." Dodal je: "Ugotovil sem, da sem imel v glavi sliko, kjer sem igral glavne vloge in dočakal neverjetne kritike ... Kaj lahko še naredim, da bom premagal to?"

"Edine vloge, ki jih lahko zdaj dobim, so 90-letni moški. Ali morda 85-letni," se je pošalil pri voditeljici Marthi Kearney . "Ne bodo v glavni vlogi. Pri 90 letih nimate vodilnih moških, imeli boste mlade čedne fante in dekleta. Zato sem si mislil, da bi lahko tudi odšel z vsem tem," je povedal. Zvezdnik je priznal, da je svoj zadnji film trikrat zavrnil, preden je končno rekel da, ker se je že imel za upokojenega.

V filmu The Great Escaper zvezdnik upodablja Bernieja Jordana , resničnega veterana druge svetovne vojne, ki je leta 2014 prišel na naslovnice, ko je pobegnil iz svojega doma za oskrbo, da bi se udeležil praznovanja obletnice dneva D v Franciji. Čeprav je njegova upodobitev znova doživela pozitivne kritike, se Caine zaveda, da je verjetnost, da bi mu v njegovi starosti še ponujali velike vloge, majhna, to pa je vodilo do odločitve, da se sedaj zares umakne.

Caine, ki je zaigral tudi v filmih Obupani Harry, Vedoželjna Rita, Italijanska misija in Hannah in njeni sestri, se je spomnil posebne vloge, o kateri je razmišljal po sodelovanju v filmu The Great Escaper. "Pravzaprav so mi poslali scenarij in pogledal sem ga, nato pa naredil nekaj, česar še nikoli nisem. Preštel sem, koliko strani imam za zaigrati, v primerjavi s številom strani v scenariju," je pojasnil.

"In bilo je 15 strani mojega dialoga v scenariju, ki je imel 99 strani. In pomislil sem, mislim, da to šteje kot majhna vloga, tega ne bom počel. Zato sem se upokojil." Dodal je: "Razmislil sem za naprej in prešinilo me je, morda bom odigral majhen del in dobil slabo oceno ... zato sem se vprašal, zakaj ne bi zdaj odšel? Torej sem odšel."