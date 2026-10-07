Kaj vse razkriva knjiga spominov zvezdnika Michaela Douglasa?

Zvezdnik Michael Douglas se je pri 82 letih odločil, da je čas za pogled čez ramo. Ozrl se je v preteklost in spopadel s spomini na družino, kariero, očeta in nastala je zajetna knjiga. Z naslovom One Helluva Ride bo izšla v torek, javnost pa jo že nestrpno pričakuje. V njej je igralec prvič odkrito spregovoril o številnih osebnih trenutkih, ki jih je imel dolgo le zase.

Michael Douglas izdaja knjigo spominov. FOTO: Profimedia

Knjiga je zanj način, s katerim poskusi bolje razumeti lastno življenje, družinske vezi in dediščino, ki jo bo pustil za seboj. Prav zato je začetek posvečen njegovi družini – ljudem, ki so bili ob njem v obdobjih največjih zmag, pa tudi takrat, ko življenje ni bilo niti približno tako bleščeče, kot je prikazal Hollywood na velikem platnu. Eden osrednjih delov knjige je namenjen njegovemu očetu Kirku Douglasu, eni izmed največjih zvezd zlate dobe Hollywooda. Michael je odraščal ob človeku, ki ga je občudoval in se mu zato ni bilo vedno lahko približati. Kirk je bil zanj oče, hollywoodski idol in človek, v čigar senci je moral pozneje zgraditi lastno kariero.

Michael Douglas (na levi) in oče Kirk Douglas (na levi). FOTO: Profimedia

"Velikokrat so mojega očeta vprašali: 'Kirk, si ljubosumen na svojega sina?' In on je rekel: 'Ljubosumen? To je občutek nesmrtnosti, kontinuitete generacij,'" se med drugim v knjigi spominja Michael. Ta naslavlja tudi boleče trenutke svojega življenja: otroštvo, zaznamovano z nasiljem in ločitvami, lastno ločitev od prve žene Diandre Luker, ter boj z odvisnostjo in težave sina Camerona Douglasa, ki je sedem let preživel v zaporu. Omenja tudi diagnozo raka v četrtem stadiju leta 2010, za katerega je sprva mislil, da ga bo ubil. Ko pa govori o svojem očetu, je Douglas jasen: "Na očeta sem gledal kot na Supermana. Bil je tako dinamičen. Bil je tako močan," je dejal in dodal, da dolgo časa ni verjel, da bi lahko bil človek, kot je bil njegov oče.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Družina Douglas/Zeta-Jones - 4 Reuters

Michael Douglas Instagram

Družina Catherine Zela-Jones in Michaela Douglasa na družinskih počitnicah. Instagram

Catherine Zeta-Jones Instagram

družina Douglas AP

Družina Douglas/Zeta-Jones - 6 Reuters

Družina Douglas/Zeta-Jones - 7 Reuters

Družina Douglas/Zeta-Jones - 1 Reuters













