Michael Douglas v igralski pokoj: Nimam več namena stopiti pred kamero

"Skoraj 60 let sem trdo garal in nisem želel biti eden tistih ljudi, ki se mrtvi zgrudijo na prizorišču snemanja," je še povedal zvezdnik, ki je nazadnje zaigral predsednika Benjamina Franklina v filmu Franklin , dodal pa je še, da je s svojo odločitvijo o premoru zelo zadovoljen in napovedal, da nima več namena stopiti pred kamero.

"Skozi kariero sem bil zelo zaposlen," je povedal ob 50. obletnici predvajanja filma Let nad kukovičjim gnezdom , ki so ga predvajali v sklopu filmskega festivala na Češkem, zanj pa je dobil oskarja za produkcijo. "Sedaj od leta 2022 namensko nisem več delal, saj sem spoznal, da se moram ustaviti," je še iskreno priznal.

Ameriški igralec Michael Douglas praznuje jubilejnih 80 let

Michael Douglas velja za enega najbolj uspešnih in prepoznavnih hollywoodskih igralcev, ki je zaslovel v 80. letih prejšnjega stoletja. Kljub temu da so ga nekateri obtoževali nepotizma, saj je bil tudi njegov oče Kirk Douglas, igralec, pa se je tudi sam dokazal. Zaigral je v filmih Lov za zelenim diamantom, Usodna privlačnost in Wall Street, za katerega je prejel oskarja.

Zadnjih 10 let je posvetil franšizi Marvel, kjer je zaigral lik Hanka Pyma v filmih Človek mravlja in v uspešnici Maščevalci: Zaključek iz leta 2019. Ob igralski karieri je ves čas tudi produciral, med njegovimi filmi pa sta tudi Tanka linija smrti in Brez obraza.