Michael J. Fox si zaradi Parkinsonove bolezni težko zapomni scenarij

Poleg težav z motoričnimi sposobnostmi lahko omenjena bolezen povzroči tudi resne kognitivne težave. Michael J. Fox tako v svoji knjigi piše, da mu je začel pešati spomin. "Parkinsonova bolezen me bo naredila nepremičnega, s kamnitim, nemim obrazom. Za nekoga, ki mu igranje predstavlja čustveno zadovoljstvo in življenje, je to lekcija ponižnosti." 59-letnik v knjigi spominov še opisuje, da mu velike težave dela scenarij, ker si težko zapomni svoje besedilo.

O vse slabšem spominu je sicer spregovoril že v intervjuju za revijo People,ko jepovedal, da ima zelo slab spomin, kar je zanj nekaj novega:"Zadnjih nekaj let je bilo zelo zapletenih in težkih."Igralčevi oboževalci so ob tem razočarani, ker želijo zvezdnika še naprej gledati na malih zaslonih. Njegov tiskovni predstavnik je ob tem potrdil, da igralec ni aktiven pri iskanju dela. "Če pa mu bo pot prekrižala dobra ponudba, bo mogoče razmislil," je povedal menedžer v izjavi za Fox News.

Fox je zaslovel v 80. letih prejšnjega stoletja z nanizanko Družinske vezi, v kateri je igral vlogo Alexa Keatona, nastopal pa je tudi v številnih filmih. Verjetno je najbolj poznan po trilogiji Vrnitev v prihodnost,nato pa je igral še v filmih Žrtve vojne, Mars napada! in Grozoviteži. Zadnji projekt, pri katerem naj bi sodeloval, je kratek animirani film The Beasts, Heroes of the Wildfire. Fox je v svoji karieri prejel štiri zlate globuse in pet emmyjev.

59-letnik je za Parkinsonovo boleznijo zbolel leta 1991. Ustanovil je Fundacijo Michaela J. Foxa, katere poslanstvo je iskanje zdravila, izboljševanje zdravljenja in terapevtskega procesa obolelih ter ozaveščanje javnosti o Parkinsonovi bolezni.