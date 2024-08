Michael Keaton pred snemanjem nadaljevanja kultne klasike živčen

V pogovoru za Today je povedal: "Na začetku sem bil živčen. Nisem želel zamočiti. Vprašal sem se, ali lahko to storim in ne razočaram vseh." A ko je videl "zares, zares dober scenarij" in videl, koliko zvezdniških imen bo v nadaljevanju zaigralo, je začutil, da so dvomi odveč.

Spomnimo, poleg Keatona se vračata tudi igralki Winono Ryder in Catherine O'Hara, stari zasedbi pa se bodo pridružili še Jenna Ortega, zvezdnica serije Wednesday, Willem Dafoe, Monica Bellucci in Justin Theroux.