Michaela Jacksona bo v biografskem filmu zaigral njegov nečak Jaafar

Da bo nastopal v filmu, je potrdil tudi mladi igralec, ki je na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri vadi enega izmed pevčevih ikoničnih plesov, na glavi pa ima kavbojski klobuk, ki jih je oboževal tudi Jackson. Jaafar poje od svojega 12. leta, leta 2019 pa je izdal svoj prvi singel z naslovom Got Me Singing.

Poleg Fuquaja, ki je režiral filme Pravičnik , Dan za trening in Emancipation , bo v Jacksonovem biografskem filmu sodeloval tudi John Logan kot scenarist in Graham King kot producent. King je leta 2018 produciral film Bohemian Rhapsody , ki prikazuje biografsko zgodbo pevca skupine Queen , Freddieja Mercuryja .

"Počaščen sem in se čutim ponižnega, da bom lahko oživel zgodbo strica Michaela. Se vidimo kmalu, oboževalci," je zapisal Jaafar, mati pokojnega pevca pa je za revijo Variety povedala, da pevčev nečak uteleša njenega sina, in dodala: "Čudovito je videti, kako nadaljuje zapuščino zabavljačev in umetnikov družine Jackson."

Kot piše Deadline, bo biografski film dokumentiral Jacksonove začetke v skupini The Jackson 5 in njegov meteorski vzpon do slave ter obtožbe o spolnem napadu, ki so bile zoper njega vložene v letih pred njegovo smrtjo leta 2009.